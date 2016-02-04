​Всем смертям назло

Николай Артемьевич сразу и не понял моего вопроса: почему он, шестнадцатилетний, упорно рвался на фронт, в то время как в тылу многие его сверстники спокойно учились и работали?

– Да как же я должен был поступить иначе?! – ветеран даже подался телом вперед. – Я не знаю, про кого вы говорите, но в то время была такая молодежь, комсомольцы, которые просились на фронт, чтобы защищать Родину от фашизма. У меня был дружок Сейталин Егель (он в прошлом году умер), так мы с ним пешком, за 12 километров, несколько раз в райвоенкомат ходили, требуя, чтобы нас отправили на фронт. Нас выгоняли, говоря, что в тылу нам работы хватит. А мы снова приходили. Пока я не написал письмо в Москву маршалу Советского Союза Клименту Ворошилову. Не знаю, он или кто-то другой ответил и прислал письмо в наш Иртышский райвоенкомат, но после этого нас с Егелем направили в Орловское пехотное училище, которое тогда перебазировалось в туркменский город Чарджоу. Предполагалось, что мы отучимся полгода, получим звание младшего командира и отбудем на фронт. Но ситуация на нем в то время была такая тяжелая, что нас, присвоив звания сержантов, через три месяца отправили на передовую.

…Так Николай Давальченко стал командиром расчета из трех ручных пулеметов Степного фронта. В те августовские дни и бои под Харьковым были жаркие, и погода, как пекло. Автоматов на всех не хватало (их давали только разведчикам), а у остальных – винтовки образца 1914 года и карабины. Да и они не всем доставались. Тем, кто был без оружия, говорили, чтобы они брали его у погибших в боях или трофейное. А еще бойцов донимала жажда, так как колодцы оказались на территории, занятой противником. Вода нужна была и для охлаждения пулеметов и радиаторов автомобилей. Все попытки отбить эти колодцы заканчивались гибелью людей: немцы установили в селе, занятом ими, на церкви пулеметы и вели прицельный огонь.

– Тогда в наше расположение на передовую приехал генерал Ватутин, – вспоминает ветеран. – Обращаясь к нам как к сыновьям, он попросил собрать все силы и злость на врага и отбить колодцы, так как без воды боец – не боец. Мы эту просьбу выполнили, дважды штурмовали село и лишь к вечеру, когда стало темнеть, отбили один колодец, затем и другой. Во время атаки я с бойцами огибал село слева, по краю то ли озерца, то ли болота. Там меня и настигла мина. Очнулся уже в санроте. Оказалось, что в чужой, другого подразделения, так как меня подобрали их санитары.

…Однополчане, не найдя Николая Давальченко, решили, что его разорвало миной, и послали на родину похоронку. А он в это время с перебитыми осколками ногами был направлен в госпиталь, в глубокий тыл, в Кемеровскую область, не зная о том, что «похоронен».

Через три месяца с палочкой командир пулеметчиков уже начал ходить и даже мог комиссоваться. Но сержант вновь стал проситься на фронт, не подозревая о том, какие испытания ему уготовят война и сама жизнь.

По воспоминаниям ветерана, в ту пору в госпиталь приехали два офицера-фронтовика и стали искать среди выздоравливающих тех, кто готов был стать танкистом. Николай согласился и попал в учебный танковый полк, где его стали готовить на заряжающего легкой самоходной артиллерийской установки СУ-76, созданной на базе танка Т-70 – одного из самых массовых видов вооружения времен войны. Так получилось в учебном отряде, что рядом с курсантами-заряжающими в соседнем помещении занимались механики-водители. Николай при каждом удобном случае приходил к ним и «впитывал» все, чему обу­чали этих бойцов. По окончанию в 1944 году учебного полка заряжающего старшего сержанта Давальченко направили на четвертый Украинский фронт, в Карпаты. Спустя время, когда на одной из самоходных установок вражеский снайпер ранил механика, командование подразделения вспомнило о любознательном курсанте учебного полка и назначило Николая механиком-водителем. Пока, дескать, не прибудет пополнение. Но на войне, как на войне. Один бой сменял другой, и о замене забыли. Тем более благодаря Давальченко экипаж действовал умело, а сам старший сержант выполнял все четко, по военной науке, будто он это делал с самого начала войны. Так артиллерийский самоходный полк вошел в Австрию.

Здесь я отвлекусь и скажу, что танкисты знают об опасности и коварстве уличных боев, когда в тебя могут выстрелить со всех сторон, в том числе и сверху, и не любят этих сражений. Но приказ есть приказ. Требовалось в числе других подразделений выбить противника из города (за давностью лет Николай Артемьевич сегодня точно не помнит его название) и уничтожить замаскированные орудия и танки. Одну самоходку они подбили, но тут в бок орудия ударил снаряд фауст-патрона, по-нынешнему – гранатомета. Николай помнит дым, обволокший все вокруг, жар огня, крики уцелевших товарищей, которые кричали ему, чтобы он спасался. Объятый пламенем, без шлемофона, слетевшего с головы, он начал выбираться через нижний люк и, опираясь на локти (кисти рук обгорели), в каком-то забытье пополз от своей горящей артиллерийской установки на противоположную сторону улицы, где можно было укрыться и где находились советские бойцы. Ситуация усугублялась еще тем, что Давальченко перебило осколками обе ноги. Но он полз, борясь за жизнь.

И вновь у писарей и штабных вышла осечка. Кто-то посчитал, что раз уничтожено самоходное орудие и оно сгорело, то и механик-водитель Давальченко погиб. Родным бойца ушла очередная похоронка. А его в это время, обожженного и изувеченного, увезли в госпиталь в Полтаву, и врачи стали бороться за его жизнь. Они ему ее сохранили, ампутировав ногу и подлечив ожоги, но надо было вернуть танкисту лицо и сберечь кисти рук, опаленные пламенем. Война закончилась, а он еще почти три года лежал в киевском госпитале, где ему, кавалеру орденов и медалей, делали операцию за операцией, наращивая на обгоревших местах кожу и восстанавливая обожженную ткань, а также подгоняя протез, уча не только ходить, но и прыгать и танцевать.

…Все это время Николай (тоже не зная о похоронке) не писал домой, боясь нанести душевную травму родным. Но одна из медсестер, видя, как он тоскует и страдает, написала письмо сестре Николая, которая работала в обкоме комсомола Павлодарской области и сообщила, что ее брат – живой и в госпитале. Ответ пришел скоро. В нем просили не издеваться над семьей, которая итак уже получила две похоронки. И тогда Николай, держа карандаш в изуродованных пальцах, написал сестре письмо, в котором рассказал о себе все.

…Домой (родители в то время переехали ближе к Павлодару, в Чернорецкий совхоз) Николай Давальченко приехал уже в ноябре 1947 года. Он старался не прихрамывать, чтобы никто не догадался, что у него протез. И если бы не отсутствие сгоревших ушей, никто не сказал бы, что этот человек повторил фронтовой и жизненный подвиг знаменитого летчика Алексея Маресьева, только о нем не написали книгу и не сделали всесоюзным примером для молодежи.

Моя цепкая память детства сохранила пыльный Павлодар, по песчаным улицам которого брели к базару на костылях или без них, катились, отталкиваясь от земли, на самодельных колясках безногие. Там на рынке они торговали нехитрыми поделками, просили милостыню, пили воду, плакали и страшно ругались от безнадежности. Затем они все куда-то исчезли. Позже шепотом говорили, что их увезли подальше от людских глаз в какие-то интернаты.

Николай Артемьевич избежал и первой, и второй участи. Общительный, любящий жизнь и людей, не сгибающийся перед трудностями, он в госпитале окончил курсы бухгалтеров и фотографов и сразу же начал искать себе дело.

Оно скоро нашлось. Ему предложили должность начальника поселкового почтового отделения. А молодежь села, которая приходила советоваться к нему, фронтовику-ровеснику, избрала его своим комсомольским вожаком. Но на этом Николай не успокоился. Он вначале создал в селе кружок самодеятельности, который перерос в струнный оркестр. Дальше – больше. Он даже замахнулся на создание совхозного театра. В этот момент по распределению в совхоз приехала выпускница Семипалатинского зооветтехникума, которая тоже стала участвовать в кружке самодеятельности. Ее отец погиб на фронте, а старший брат, получив тяжелое ранение, сильно болел и спустя время умер. Так что будущая супруга Давальченко Юлия не понаслышке знала, что война сделала с людьми.

– Вы знаете, когда в село к нам приехала мама моей Юлии Георгиевны, – рассказывает Николай Артемьевич, – то она так сказала своей дочери: «У тебя отец погиб, и он (то есть я) мог погибнуть. А брат твой так же изранен, как и этот парень. Если у вас есть любовь и согласие, то выходи замуж. Но чтобы ты его не обижала и помнила о том, что он – защищал нас всех». Так мы поженились и во взаимном уважении жили вместе до 2008 года, когда она умерла. А как Юля радовалась тому, что нам в Павлодаре дали благоустроенную квартиру с горячей водой и другими удобствами…

…Последующие годы Николай Артемьевич до ухода на пенсию работал в совхозе бухгалтером, фуражиром, счетоводом картотеки в мехмастерской. Вел большую партийную и общественную работу. Старожилы до сих пор помнят тот театр, который он организовал в селе. А для того, чтобы поставить «Грозу» Александра Островского, инициатор списался с московским театральным обществом, которое рекомендовало пьесы сокращенного вида для сельских театров. Заказал грим, парики, сделали декорации. И такой с местной молодежью поставил спектакль, что все думали, что это заезжие загримированные артисты. А «Гроза» еще долго ставилась в соседних селах, куда приглашали театр Давальченко. Поэтому не случайно в мае нынешнего года Николаю Артемьевичу присвоили звание «Почетный гражданин Павлодарского района».

А еще его помнят как активного внештатного корреспондента районной газеты «Нива», с которой он сотрудничал три десятка лет, рассказывая о людях села и их делах.

Собственно говоря, с этим удивительным человеком я познакомился благодаря бывшему редактору «Нивы», а ныне руководителю другого печатного издания – Розе Мустафиной. Она дружит с ветераном много лет, знает о его жизни все и везде рассказывает о нелегкой судьбе этого ветерана и его необычной жизни.

…Мы сидели в квартире бывшего танкиста, пили чай, смотрели многочисленные альбомы с фотографиями и вырезками из газет. Фото висели, и на стене среди них была и та, где в украинском городе Люботин на братском обелиске помещена и фамилия Давальченко. (В мае 1968-го он поехал туда по приглашению следопытов, и табличка была уже исправлена).

Во время нашей беседы присутствовал и младший сын Николая Артемьевича – Анатолий, который работает на Павлодарском нефтехимическом заводе. Спрашиваю его, как он относится к славе своего отца и к тому, что тот испытал в жизни? Ответ был лаконичным:

– Он не просто жил, а жил с пользой для людей, чтобы не потерять себя. Про героев войны написано много книг, а у меня таким примером стал мой папа. Когда рядом такой человек, невозможно жить плохо. Свою жизнь он прожил с пользой и интересом. Не потерял он эти качества и сегодня. Я как-то спросил отца: почему он после первого ранения не комиссовался? Он мне ответил так же, как и вам: а кто будет Родину защищать? Он и на гражданке стремился везде успеть и все сделать. Даже на рыбалку и охоту ходил. Он для меня – живой пример, как надо жить и работать.

Когда этот материал выйдет в свет, Николаю Артемьевичу исполнится 90 лет. Этого возраста он, опаленный войной, достиг всем смертям назло!