Это будет реализовано при помощи специального государственного фонда. Власти Франции подтвердили, что правило будет распространяться на всех студентов местных вузов, сообщает Euromag.ru.
Франция делает большой подарок студентам. Власти страны признали удачным эксперимент с государственной гарантией при съеме жилья учащимися.
Отныне во Франции каждый студент может рассчитывать на гарантии
специального государственного фонда при аренде жилья.
Об этой мере поддержки студенчества 8 сентября объявила госсекретарь высшего образования Женевьев Фиоразо. Решение властей облегчит аренду
жилья всем студентам без исключения – и французам, и иностранцам.
По данным Наблюдательной комиссии по вопросам студенчества, 16% студентов-съемщиков жилья испытывают значительные трудности с поиском
поручителей, сообщает RFI.
Помочь им решили, сделав поручителем при аренде жилья само государство. Механизм помощи родился в 2006 году в Аквитании, где гарантии студентам
при аренде жилья стал обеспечивать региональный фонд. Этой возможностью
воспользовались более 7 000 молодых людей и девушек.
В прошлом учебном году (2013–2014) в экспериментальном порядке механизм поддержки был опробован еще в четырех французских регионах, в том
числе в столичном Иль-де-Франс (а также регионах Нор-Па-де-Кале,
Рона-Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный берег).
Начиная с этого сентября, фонд поручительства за студентов–арендаторов стал общенациональным и общедоступным. Право на поддержку государства
получили все студенты страны, в том числе и иностранцы, обучающиеся во
Франции.
"Заручиться гарантией государства при съеме квартиры могут теперь все студенты, не имеющие поручителей, независимо от уровня их доходов,
семейного положения и гражданства", – заявила госсекретарь высшего
образования Женевьев Фиоразо.
Специальный государственный фонд теперь поможет студентам дважды. Во-первых, он внесет залог, требуемый при найме квартиры (по закону,
сумма залога равняется квартплате за месяц). Во-вторых, компенсирует
владельцу жилья потери в случае финансовой несостоятельности съемщика.
Механизм госгарантий официально назван "залогом студента-квартиросъемщика" (caution locative étudiante). Во французской
аббревиатуре этот канцеляризм дает короткое и символичное слово – CLé
(ключ).
Воспользоваться госгарантией могут все студенты до 28 лет. Для получения поддержки сумма квартплаты не должна превышать максимального предела,
который различается по регионам.
Для провинции – это €500, для столичного региона – €600, для самого Парижа – €700. Механизм поддержки не будет полностью бесплатным для
студентов-арендаторов: им придется отчислять в спецфонд небольшие взносы
в размере 1,5% квартплаты.
Госсекретарь Женевьев Фиоразо отметила, что механизм государственного поручительства при аренде жилья поможет, прежде всего, студентам из
малообеспеченных семей, а также студентам-иностранцам. Первым труднее
найти квартиру, поскольку поручительство их небогатых родителей часто не
убеждает владельцев жилья.
Ну а иностранцам рассчитывать на родительские гарантии во Франции и вовсе не приходится. По словам госсекретаря Фиоразо, система
государственного поручительства должна улучшить условия приема
иностранных студентов во Франции, повысить привлекательность высшего
образования страны за рубежом.