Всеми признанный лидер 709 Асет БОТАЙБЕКОВ, начальник управления рыночных рисков АО «Bank RBK»

Классификация городов с развитой финансовой инфраструктурой на научной основе впервые была исследована Джоном Биверстоком, Ричардом Смитом и Питером Тэйлором в 1998 году при университете Лафборо. Исследователи изучили феномен взаимоотношений мировых городов в рамках рабочей группы Globalization World Cities Research Network и опубликовали научные результаты. Ими были выделены три уровня городов: альфа, бета и гамма, а также несколько подуровней. Наивысшими в рейтинге альфа-городами стали Лондон и Нью-Йорк. В принципе, именно с этого периода можно считать подтвержденным с научной точки зрения факт существования международных финансовых центров. В дальнейшем другие аналитики публиковали результаты своих исследований и составляли собственные списки глобальных городов. Например, известный политический журнал Foreign Policy совместно с консалтинговой компанией A. T. Kearney.

Естественно, города как таковые имеют длительную историю развития. Они становились средоточием прогрессивных идей и местом разворачивания всех весомых политических решений. Мы помним историю крупнейших античных городов. С развитием ремесел и торговли города, имевшие выгодное географическое положение, получали неоспоримое преимущество перед остальными из-за торговых путей. В их числе: Лондон и Париж, Багдад и Пекин, Рим и Стамбул. Специфика производственной деятельности, языка, культуры и другие особенности привели к концентрации в них производства товаров и услуг. Впоследствии такие города были названы «глобальными» (global cities) по результатам исследования американского социолога и экономиста Саксии Сассен.

Стоит отметить, что Лондон на достаточно длительном историческом пути стал фарватером и образцом в мире финансовых услуг. В Лондоне, как ни в каком другом городе, проявилось невероятное сочетание культур и традиций разных наций. На протяжении ХIХ и начала ХХ века Лондон был самым населенным городом мира. Этому способствовало наличие множества колоний и, как следствие, миграция населения из самых различных частей мира в столицу Британской империи. Естественно, такое переплетение культур отразилось на высоком уровне толерантности. Сложные социальные взаимоотношения были пронизаны философией капитализма, равенства, мультикультуры с английским языком общения и справедливости, которые оказали влияние на привлекательность Лондона.

Финансовые институты США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Индии, Сингапура, Гонконга исторически связаны между собой, и здесь значительная объединяющая роль английского языка. Международный финансовый центр Лондона представляет собой мощный аналитический и управленческий комплекс, обладающий значительным потенциалом. Лондон реализует политику по укреплению и стабилизации финансовой системы в целом по всему миру. Это делает город сильнейшим игроком воздействия на международную экономику и политические отношения.

Лондонский Сити находился в уникальном положении. Он обособлен от остальных районов Англии в иерархии подчинения и представляет собой отдельный самостоятельный район, администрация которого выполняет все регулирующие функции в этом районе. Лондонский Сити является церемониальным графством в центре Большого Лондона. Это историческое ядро Лондона. Во главе администрации находится Лорд мэр Лондона. Его необходимо отличать от мэра Лондона, который в свою очередь является главой администрации Большого Лондона.

Необходимо также отметить, что золотой стандарт фунта стерлингов способствовал тому, что он с начала ХIХ века и до «воцарения» доллара США оставался главной резервной валютой мира. Великобритания – один из мировых лидеров по качеству образования. Университеты Англии готовят высококвалифицированных специалистов во всех отраслях, из-за чего в Лондоне складывается рынок труда для высококвалифицированного персонала. Что в свою очередь привлекает в город специалистов из других стран. Это создает конкурентную среду и отражается на желании работодателей нанимать персонал в Лондоне.

Географическое положение Лондона – несомненное преимущество во временных поясах между Америкой и Азией. Но в дальнейшем развитие компьютерных и телекоммуникационных технологий отодвинуло географическое положение на вторые роли. Люди получили возможность быть на связи и работать удаленно из любой точки мира.

Правильное регулирование рынков является важной составляющей экономики. Это отражает второй по важности фактор – регулятивная среда. Достоинством Британской системы регулирования финансовых рынков является то, что она регулируется одним органом. Первоначально Британская система регулирования состояла из смеси законодательства и неофициальных мер (деловых традиций). Был уклон в систему саморегулирования с помощью самих участников рынка. Существенное место занимал Банк Англии, регулирующий финансовый рынок посредством рекомендаций, которые было принято выполнять в силу традиций и высочайшей репутации.

Лондонский Сити представляет собой одну из центральных частей города, где находятся Лондонская фондовая биржа, Лондонский Ллойд (рынок страхования и перестрахования) и Банк Англии. Создание первого банка Hoare Co в 1673 году, а также основание Банка Англии в 1694 году послужили началом в истории Лондонского Сити как финансового центра Великобритании.

В 1986 году был принят закон о финансовых услугах, который формально передал контроль в руки государства. Фактически же контроль остался в руках саморегулируемых организаций. Этот закон создавал Совет по ценным бумагам и инвестициям (Securities and Investments Board), имеющий уникальные полномочия по регулированию рынка ценных бумаг. Это была некоммерческая компания, объединяющая участников, работающих на финансовых рынках. Формально она подчинялась казначейству, а по сути была самостоятельной организацией.

В 1997 году было положено начало современной системы регулирования финансовых рынков. Было принято решение передать все контролирующие функции Совету по ценным бумагам и инвестициям. При этом сам совет был переименован в Ведомство по финансовым услугам (Financial Services Authority, FSA). В апреле 2013 года переименовано в Financial Conduct Authority (FCA) с частичным сокращением функций. FCA приследует три цели: сохранение целостности и адекватности работы рынка, сохранение условий свободной конкуренции и предъявление требования к финансовым компаниям, чтобы в основе их деятельности приоритетно было повышение благосостояния клиентов (розничных клиентов). FCA подотчетно только Министерству финансов и Парламенту, работает в кооперации с Prudential Regulation Authority (PRA – управление пруденциального контроля Банка Англии). Это управление имеет широкие полномочия контроля за финансовыми институтами Великобритании.

PRA ответственен за регулирование 1 700 банков, строительных кооперативов, кредитных союзов, страховщиков и крупнейших инвестиционных компаний. Роль PRA определена тремя установленными законом целями: способствование безопасности и сохранение деятельности финансовых институтов; способствование обеспечению соответствующей степени защиты для держателей страховых полисов; поддержание конкуренции.

Структура регулирующих органов финансовых институтов также подвержена влиянию системных кризисов – в экономике все циклично. Перед 2008 годом Сити был так называемым гусем, несущим золотые яйца, который открыто защитило правительство. Индустрия финансовых услуг Лондона неоднократно переживала кризисы. Нарушение экономических связей экономики после Второй мировой войны и усиление влияния США отразилось на его деловой активности. Но строгие правила финансового рынка США фактически перевели денежные потоки обратно в Лондон. Это позволило процветать финансовому центру в 60-е и 70-е годы благодаря рынку евро­облигаций. И позднее, в 90-е годы благодаря производным финансовых инструментов.

Но экономические отношения зависят от людей, которые иногда могут бросить тень от собственных заблуждений на имидж Сити. Больший масштаб этих заблуждений приводит к оттокам денежных средств в новые финансовые центры. Такие как Сингапур, Гонконг, Нью-Йорк, а также – в другие европейские города.

Когда Великобритания не присоединилась к валютному союзу с ЕС в 1999, бушевали бурные дебаты касательно главного вопроса – потеряет ли Лондон свое место в еврозоне как финансовый центр. Так же как в свое время снизилось влияние Франкфурта в Германии. Вместо этого Сити Лондона стал, по сути, главным оффшорным рынком континента для евросделок объединенных государств ЕС. Сохранение фунта стерлингов позитивно сказалось на гибкости в вопросе по выходу Великобритании из еврозоны.

Благодаря финансовому центру решается ряд экономических проблем. Он способствует значительному притоку капитала в страну, влияет на состояние национальной валюты, обеспечивает рост занятости, приносит национальному хозяйству значительные поступления по статьям платежного баланса, а также существенные средства в виде налогов. В том числе – на доходы высокооплачиваемых служащих.

По мере того как экономика ведущих стран мира приобретает постиндустриальный характер, растет удельный вес сферы услуг. В частности, финансового сектора и связанного с ним кластера смешанных отраслей (юридических, бухгалтерских, страховых и других). Концентрация этой деятельности в одном месте становится экономически целесообразной, ввиду того, что это повышает эффективность как финансовых сделок, так и реального бизнеса. Поэтому из-за важности финансовой отрасли для современной экономики и влияния кумулятивного фактора в финансовых центрах концентрируются важнейшие функции не только финансовых компаний, но и компаний реального сектора.

Международный финансовый центр Лондона во многом претворяет в жизнь принцип Ротшильда: «Деньги – регулятор материальных ресурсов. Контролируя потоки и соотношение стоимости валют разных стран, можно обеспечить перекачку ресурсов одной стороны в пользу другой, не прикладывая никакого труда к их созданию. Для этого нужно сидеть на перекрестке, где сливаются потоки золота, и делать так, чтобы большая часть его текла в твою сторону».

Рубрику ведет Алевтина ДОНСКИХ



