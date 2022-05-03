Фото: vesti.kz
Спорт
Всемирная боксерская ассоциация повысила статус Головкина

Казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) признан суперчемпионом в среднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Головкин получил этот статус в обновленном рейтинге организации за апрель. В прошедшем месяце казахстанец в объединительном бою за титулы WBA Super и IBF нокаутировал японца Риоту Мурату (16-3, 13 КО). Их бой прошел 9 апреля в Сайтаме (Япония).

Отметим, что чемпионом мира в среднем весе является кубинец Эрисланди Лара. Лидирует в рейтинге британец Крис Юбенк-младший, на втором месте – мексиканец Хайме Мунгия, а аргентинец Серхио Мартинес располагается на третьей строчке.

 

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