Всемирная олимпиада по созданию 3D игр Kodu Cup пройдет в Казахстане

Происшествия
Фото с сайта youtube.com
Всемирная олимпиада по созданию 3D-игр Kodu Cup пройдет в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на организаторов мероприятия.

"13 марта в Назарбаев Университете пройдет соревнование по созданию 3D-игр Kodu Cup. Мероприятие обещает стать одним из самых масштабных в Казахстане в сфере IT. Целью данного чемпионата является обучение разработке компьютерных игр с помощью программного обеспечения Kodu Game Lab & Project Spark. Участие в мероприятии бесплатное и открыто для всех детей в возрасте от 9 до 16 лет", – говорится в сообщении.

В информации подчеркивается, что создание 3D-игр помогает с развитием творчества, навыками решения проблем, учит создавать сюжеты и программировать. Язык Kodu прост и подходит для создания игр детьми младшего школьного возраста, а также взрослыми, не имеющими особых навыков по дизайну или программированию.

"Это интересное и увлекательное мероприятие является неотъемлемой частью Всемирной олимпиады Microsoft Imagine Cup. Чемпионат проводится в Казахстане уже не в первый раз, и в дальнейшем планируется, что он будет проводиться здесь на ежегодной основе. Организаторами мероприятия в Казахстане выступают Компьютерная академия "Шаг" и компания Microsoft Kazakhstan", – отмечается в пресс-релизе.

В 2015 году в данной олимпиаде было заявлено 117 проектов от 143 участников. Конкурсанты были поделены на 3 категории, а лучшие 16 проектов награждены призовыми местами и поощрительными призами.

Соревнуются участники по 2 направлениям: Kodu Game Lab – визуальный конструктор, позволяющий создавать трехмерные игры без знания языка программирования; Project Spark – это более динамичная и захватывающая программа, благодаря которой участники дают волю фантазиям и создают новые миры, захватывающие истории, выполняют разные задания.

Участники делятся на 3 подгруппы: дети от 9–10 и 11–12 лет могут участвовать с игрой на Kodu Game Lab, дети 9–14 лет участвуют с Project Spark. В каждой подгруппе будут свои победители, призеры и номинации.

Общий призовой фонд чемпионата – 2 млн тенге.

