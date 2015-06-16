Экономика
Всемирно известные марки интересуются защитой авторских прав в Казахстане
Министр юстиции РК Берик Имашев встретился с президентом Ассоциации промышленников ЮНИФАБ Кристианом Пежо, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ассоциация работает в сфере международной защиты интеллектуальной собственности и борьбы с контрафактной продукцией.

В ходе встречи Имашев отметил важность обеспечения адекватной охраны прав интеллектуальной собственности с целью привлечения инвестиций в Республику Казахстан.

"В Казахстане успешно работают более ста крупнейших французских компаний. Предоставлена правовая охрана свыше 470 объектам промышленной собственности, правообладателями которых являются французские компании. Из них наибольшее количество составляют товарные знаки, владельцами которых являются всемирно известные французские компании по производству одежды, парфюмерии, лекарственных препаратов и так далее", – сообщил Имашев.

Стороны сошлись во мнении, что для эффективной борьбы с распространением контрафактной продукции необходимо активное взаимодействие правообладателей с заинтересованными государственными органами.

Президент ЮНИФАБ Кристиан Пежо поблагодарил министра за визит в ЮНИФАБ с целью ознакомления с опытом взаимодействия правообладателей с государственными органами Франции.

"Трафик контрафактной продукции полностью дестабилизирует нормальный экономический курс страны. Во Франции в борьбе с пресечением фактов ввоза/вывоза товаров, нарушающих права на интеллектуальную собственность, активное участие принимают таможенные органы, для которых на постоянной основе проводятся тренинги с участием правообладателей по отличительным признакам оригинальной продукции от контрафактной", – рассказал Пежо.

Одной из важных составляющих в борьбе с контрафактом была также отмечена деятельность судей, от которых зависит, насколько адекватной будет мера наказания. При этом во Франции правообладатели в вопросах защиты своих нарушенных прав активно используют гражданско-правовые механизмы.

ЮНИФАБ была создана группой фармацевтических изготовителей в 1872 году.

На сегодня членами ЮНИФАБ являются 190 компаний, в числе которых – всемирно известные Adidas, Alcatel, Bulgari, Burberry Ltd, Business Software Alliance, Chanel, Christian Dior, Gucci, Hermes, L'Oreal, Lacoste, Levi Strauss Continental, Kraft foods, Guerlain, Microsoft, PSA Peugeot Citroen Automobiles, Rolex France, Renault, Total SA, Yves Saint Laurent и другие.

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