Всемирно известный велозаезд "Gran Fondo" пройдет в Казахстане

С 30 сентября по1 октября в Алматинской области в рамках одного из самых известных и популярных в мире шоссейных велозаездов "Gran Fondo" состоится велопробег "Gran Fondo Tour of Zhetysu", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу организаторов.
"Маршрут "Gran Fondo Tour of Zhetysu" проложен по самым живописным местам Алматинской области. Холмы, крутые подъемы и гладкие спуски – это уникальная асфальтированная трасса, которая не даст заскучать своим участникам – более 100 велоспортсменам, профессионалам и любителям. Среди участников, которые выйдут на старт велозаезда, будет олимпийский чемпион и профессиональный велогонщик Александр Винокуров", – говорится в сообщении.
Первый день соревнований начнется в 09.30 30 сентября в Капшагае. Это будет велопробег в 80 километров до финиша в Сарыозеке. Далее в 15.00 состоится групповая гонка длиной в 28 километров со старта в поселке Алгабас с финишем в поселке Балпык би.
Второй день велозаезда, 1 октября, продолжится в Талдыкоргане гонкой "Критериум" со стартом в 10.00 в микрорайоне "Восточный".
Спортсмены, занявшие 1–3-е места, будут награждены соответствующими дипломами I, II, III степеней Федерации велосипедного спорта Алматинской области и ценными призами.
Президент Федерации велоспорта Алматинской области Серик Турдалиев отмечает, что данный велотурнир направлен на дальнейшее развитие велоспорта не только в Алматинской области, но и во всем регионе. Он выражает надежду, что в ближайшем будущем этот турнир приобретет международное признание среди любителей велосипедного спорта по всему миру.
Комментируя предстоящее спортивное состязание, директор "Алматы Марафон" Салтанат Казыбаева отмечает, что подобные мероприятия способствуют популяризации велосипедного спорта в Казахстане, который фонд "Алматы Марафон" активно развивает. Имея солидный опыт таймингового сопровождения беговых и велосоревнований, организаторы обеспечат хронометраж и точные результаты участников заезда.
Федерация велосипедного спорта Алматинской области определила призовой фонд "Gran Fondo Tour of Zhetysu", который составляет: за 1-е место – 100 000 тенге, 2-е место – 50 000 тенге, 3-е место – 30 000 тенге в каждой возрастной категории.
Организаторами мероприятия выступает: Федерация велосипедного спорта Алматинской области при непосредственной поддержке "Gran Fondo World Tour" и акимата Алматинской области, партнерами – "Алматы Марафон" и общественное объединение "Экстремальная Атлетика".