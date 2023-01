Всемирно известный велозаезд "Gran Fondo" пройдет в Казахстане

С 30 сентября по1 октября в Алматинской области в рамках одного из самых известных и популярных в мире шоссейных велозаездов "Gran Fondo" состоится велопробег "Gran Fondo Tour of Zhetysu", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу организаторов."Маршрут "Gran Fondo Tour of Zhetysu" проложен по самым живописным местам Алматинской области. Холмы, крутые подъемы и гладкие спуски – это уникальная асфальтированная трасса, которая не даст заскучать своим участникам – более 100 велоспортсменам, профессионалам и любителям. Среди участников, которые выйдут на старт велозаезда, будет олимпийский чемпион и профессиональный велогонщик Александр Винокуров", – говорится в сообщении.Первый день соревнований начнется в 09.30 30 сентября в Капшагае. Это будет велопробег в 80 километров до финиша в Сарыозеке. Далее в 15.00 состоится групповая гонка длиной в 28 километров со старта в поселке Алгабас с финишем в поселке Балпык би.Второй день велозаезда, 1 октября, продолжится в Талдыкоргане гонкой "Критериум" со стартом в 10.00 в микрорайоне "Восточный".Спортсмены, занявшие 1–3-е места, будут награждены соответствующими дипломами I, II, III степеней Федерации велосипедного спорта Алматинской области и ценными призами.Президент Федерации велоспорта Алматинской области Серик Турдалиев отмечает, что данный велотурнир направлен на дальнейшее развитие велоспорта не только в Алматинской области, но и во всем регионе. Он выражает надежду, что в ближайшем будущем этот турнир приобретет международное признание среди любителей велосипедного спорта по всему миру.Комментируя предстоящее спортивное состязание, директор "Алматы Марафон" Салтанат Казыбаева отмечает, что подобные мероприятия способствуют популяризации велосипедного спорта в Казахстане, который фонд "Алматы Марафон" активно развивает. Имея солидный опыт таймингового сопровождения беговых и велосоревнований, организаторы обеспечат хронометраж и точные результаты участников заезда.Федерация велосипедного спорта Алматинской области определила призовой фонд "Gran Fondo Tour of Zhetysu", который составляет: за 1-е место – 100 000 тенге, 2-е место – 50 000 тенге, 3-е место – 30 000 тенге в каждой возрастной категории.Организаторами мероприятия выступает: Федерация велосипедного спорта Алматинской области при непосредственной поддержке "Gran Fondo World Tour" и акимата Алматинской области, партнерами – "Алматы Марафон" и общественное объединение "Экстремальная Атлетика".