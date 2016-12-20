​Всемирно признанное лидерство

Д. Фортенберри отметил значительный прогресс, достигнутый Казахстаном за последние четверть века, подчеркнул особые отношения наших стран.

– За годы независимости Казахстана были значительно расширены сферы сотрудничества наших стран. Но так или иначе фундаментом американско-казахстанских отношений всегда была сфера нераспространения ядерного оружия и безопаснос­ти, – сказал конгрессмен.

По его словам, с первых лет независимости страны Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев продемонстрировал лидерство в деле ядерного разоружения и закрыл Семипалатинский ядерный полигон. США в полном объеме предоставили помощь Казахстану в устранении ядерных бое­головок, их комплектующих и инфраструктуры.

Пять лет спустя после получения независимости Казахстан подписал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и ратифицировал его в 2002 году. ДВЗЯИ запрещает любые испытания ядерного оружия над землей, под землей или в какой-либо другой среде. Ратифицирование ДВЗЯИ стало огромным шагом в сторону создания более безо­пасного мира.

Более того, Казахстан как всемирно признанный лидер нераспространения понимает, что пришло время двигаться от запрета на испытания к миру, свободному от ядерного оружия. Поэтому Казахстан и его соседи – Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – создали Центрально-Азиатскую зону, свободную от ядерного оружия.

25 лет тесного сотрудничества между Казахстаном и США являются фундаментом важного стратегического партнерства, направленного на построение более стабильного мира без ядерного оружия.

– Казахстан продолжает служить примером для международного сообщества, и США обязаны продолжать поддерживать республику в дальнейших усилиях по предотвращению распространения ядерного оружия и материалов в целях глобальной безопаснос­ти. Я хочу выразить мои теплые пожелания народу страны и Президенту ­Нурсултану Назарбаеву, – сказал Джефф Фортенберри.