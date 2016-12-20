​Всемирно признанное лидерство

Свежий выпуск
434
Владимир ОСИПОВ

Д. Фортенберри отметил значительный прогресс, достигнутый Казахстаном за последние четверть века, подчеркнул особые отношения наших стран.

– За годы независимости Казахстана были значительно расширены сферы сотрудничества наших стран. Но так или иначе фундаментом американско-казахстанских отношений всегда была сфера нераспространения ядерного оружия и безопаснос­ти, – сказал конгрессмен.

По его словам, с первых лет независимости страны Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев продемонстрировал лидерство в деле ядерного разоружения и закрыл Семипалатинский ядерный полигон. США в полном объеме предоставили помощь Казахстану в устранении ядерных бое­головок, их комплектующих и инфраструктуры.

Пять лет спустя после получения независимости Казахстан подписал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и ратифицировал его в 2002 году. ДВЗЯИ запрещает любые испытания ядерного оружия над землей, под землей или в какой-либо другой среде. Ратифицирование ДВЗЯИ стало огромным шагом в сторону создания более безо­пасного мира.

Более того, Казахстан как всемирно признанный лидер нераспространения понимает, что пришло время двигаться от запрета на испытания к миру, свободному от ядерного оружия. Поэтому Казахстан и его соседи – Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – создали Центрально-Азиатскую зону, свободную от ядерного оружия.

25 лет тесного сотрудничества между Казахстаном и США являются фундаментом важного стратегического партнерства, направленного на построение более стабильного мира без ядерного оружия.

– Казахстан продолжает служить примером для международного сообщества, и США обязаны продолжать поддерживать республику в дальнейших усилиях по предотвращению распространения ядерного оружия и материалов в целях глобальной безопаснос­ти. Я хочу выразить мои теплые пожелания народу страны и Президенту ­Нурсултану Назарбаеву, – сказал Джефф Фортенберри. 

Популярное

Все
В апреле выбрали акима. И как?
Франция учит казахский язык
Бесплатных дел мастер
Зачем Генассамблея ООН Казахстану?
Страсти урожайные
Гранты в работе
Как в стране отметили день труда
Награды лучшим!
Свобода слова: в поиске баланса
Любимому писателю миллионов Акиму Тарази – 90
Надежный пропуск в мир предпринимательства
Здоровый бизнес-климат
Возможности развития
Бизнес-десант из Поднебесной
Есть альтернатива банковскому кредиту!
Распоряжение Главы государства
Распоряжение Главы государства
Свобода творчества
Важно возродить взаимодействие
Смотришь в небо и видишь – звезда
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Сайга: научиться управлять популяцией
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Содержание важнее формы
Сразу восемь своих подчиненных наказал аким Кызылординской области за нерасторопность
Свежим ветром веет со страниц
Юлия Путинцева взлетела в мировом рейтинге WTA
Решения, которые влияют на нашу жизнь
Проблемы бизнеса: от small до micro
Сотни многоэтажных жилых домов в Казахстане строятся с нарушениями законодательства
Перехватить облака, чтобы полить степь
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Миссия – творить добро
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
«Саммит для учебников истории»
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Муза Каюма Мухамедханова
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой

Читайте также

Процесс трансформации запущен
Под одним шаныраком
Есть альтернатива банковскому кредиту!
Важно возродить взаимодействие

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]