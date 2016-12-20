Всемирно признанное лидерство

Д. Фортенберри отметил значительный прогресс, достигнутый Казахстаном за последние четверть века, подчеркнул особые отношения наших стран.– За годы независимости Казахстана были значительно расширены сферы сотрудничества наших стран. Но так или иначе фундаментом американско-казахстанских отношений всегда была сфера нераспространения ядерного оружия и безопаснос­ти, – сказал конгрессмен.По его словам, с первых лет независимости страны Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев продемонстрировал лидерство в деле ядерного разоружения и закрыл Семипалатинский ядерный полигон. США в полном объеме предоставили помощь Казахстану в устранении ядерных бое­головок, их комплектующих и инфраструктуры.Пять лет спустя после получения независимости Казахстан подписал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и ратифицировал его в 2002 году. ДВЗЯИ запрещает любые испытания ядерного оружия над землей, под землей или в какой-либо другой среде. Ратифицирование ДВЗЯИ стало огромным шагом в сторону создания более безо­пасного мира.Более того, Казахстан как всемирно признанный лидер нераспространения понимает, что пришло время двигаться от запрета на испытания к миру, свободному от ядерного оружия. Поэтому Казахстан и его соседи – Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – создали Центрально-Азиатскую зону, свободную от ядерного оружия.25 лет тесного сотрудничества между Казахстаном и США являются фундаментом важного стратегического партнерства, направленного на построение более стабильного мира без ядерного оружия.– Казахстан продолжает служить примером для международного сообщества, и США обязаны продолжать поддерживать республику в дальнейших усилиях по предотвращению распространения ядерного оружия и материалов в целях глобальной безопаснос­ти. Я хочу выразить мои теплые пожелания народу страны и Президенту ­Нурсултану Назарбаеву, – сказал Джефф Фортенберри.