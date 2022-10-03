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Президент , Мажилис
Всемирные игры кочевников пройдут в Казахстане

Глава государства принял председателя Мажилиса Парламента Казахстана Ерлана Кошанова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Президент был проинформирован о текущей законотворческой работе Мажилиса Парламента. В частности, мажилисменами рассмотрены и направлены в Сенат проекты законов «Об уполномоченном по правам человека», «О Конституционном суде», «О прокуратуре», а также поправки в ряд конституционных и других законов. Обсуждение данных документов проходило с привлечением экспертных кругов, открыто для общества и СМИ.

Одобренные палатой законопроекты направлены на практическую реализацию ключевых положений конституционной реформы, за которую казахстанцы проголосовали на референдуме 5 июня. Вводимые нормы позволят усилить защиту конституционных прав граждан и расширить участие населения в политической жизни страны.

Ерлан Кошанов сообщил президенту об основных приоритетах деятельности в рамках парламентской дипломатии и взаимодействия с законодательными органами зарубежных государств.

Председатель Мажилиса рассказал Касым-Жомарту Токаеву об участии делегации нашей страны в торжественном открытии IV Всемирных игр кочевников в турецком городе Изнике. Тюркское сообщество единогласно поддержало заявку Казахстана на проведение следующих V Всемирных игр кочевников в 2024 году.

 

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