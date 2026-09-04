Всемирные игры кочевников: сборная Казахстана завоевала 24 медали

Фото: Минтуризма и спорта

По итогам третьего соревновательного дня сборная Казахстана завоевала 12 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

В соревнованиях по аударыспақ (эр эңиш) в весовой категории до 100 кг чемпион мира и двукратный победитель Игр Сырым Избасаров с явным преимуществом одолел своего давнего соперника из Кыргызстана и в третий раз поднялся на высшую ступень пьедестала. В категории до 90 кг Дарын Откелбай уверенно победил всех соперников и завоевал золотую медаль. В супертяжёлом весе Нуржан Еркинулы стал бронзовым призёром.

В составе сборной Казахстана в соревнованиях по кусбегилик (куш салуу, далба, буркут) выступили девять спортсменов, четверо из которых поднялись на пьедестал. В состязаниях с ястребом Серикболсын Жалгасулы завоевал золото с птицей по кличке Жебе. В соревнованиях с беркутом Арман Кошкаров и его Алгыр стали серебряными призёрами. В состязаниях с соколом Бакдаулет Бабажан с птицей по кличке Ушкыр выиграл серебро, а Ерлан Кенжетаев с Акбалыком — бронзу.

В программу Игр включены 14 видов национальной борьбы кочевых народов. В третий день казахстанские спортсмены выступили в самбо и кыргыз курош. Болат Сапар завоевал золото в весовой категории свыше 98 кг. Еркебулан Ныгметов в категории до 79 кг и Жандос Бейсенбаев в категории до 64 кг стали бронзовыми призёрами. В кыргыз курош Алмас Жумагали, выступавший в весовой категории свыше 100 кг, в финале уступил представителю Кыргызстана и завоевал серебряную медаль.

Сборная Казахстана вновь стала победителем соревнований по перетягиванию каната, вызвавших особый интерес у болельщиков. Накануне наши спортсмены выиграли золото в дисциплине «8×8», одолев в финале команду Кыргызстана. Сегодня в финале дисциплины «4×4» казахстанцы победили спортсменов из Ирана.

Национальная сборная по армрестлингу пополнила медальную копилку семью золотыми, четырьмя серебряными и одной бронзовой наградой. Чемпионами стали Нурдаулет Айдархан в категории до 90 кг — на правой и левой руках, Медет Куттымуратов в категории свыше 90 кг — на правой и левой руках, Данил Устинов в категории до 80 кг — на левой руке, а также Малена Сыдыкжан в категории свыше 65 кг — на правой и левой руках. В каждой дисциплине на правой и левой руках разыгрывается отдельный комплект медалей.

Завтра, 4 сентября, казахстанские спортсмены выступят в 21 виде спорта: кокпар, кок-бору, аламан-байге, кунан-байге, жорга, ушкыр-байге, донен-байге, қазақ күресі, гюлеш, гуштини милли гамарбанди, хапсагай, овари, мангала, тогызкумалак, конный марафон, ордо, жамбы ату, традиционная стрельба из лука, перетягивание каната, стронгмэн и гонки тазы.