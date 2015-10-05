Всемирный банк поднял черту бедности до $1,9 в день

Экономика
Всемирный банк (ВБ) поднял черту бедности с $1,25 до $1,9 в день, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Новая черта бедности составит 1,9 доллара в день", – отметил президент ВБ Джим Ен Ким во время беседы с журналистами.

По мнению американских экспертов, которые ранее узнали о возможном повышении порога бедности из СМИ, это приведет к тому, что под категорию живущих за чертой бедности по всему миру попадут миллионы людей.

По словам Джим Ен Кима, на решение ВБ повлияло снижение покупательной способности в мире. "Мы взяли 15 самых бедных стран и тщательно изучили все аспекты того, как живут люди в этих странах, особенно их потребительскую корзину", – рассказал президент банка. В результате исследования эксперты пришли к выводу, что сегодня бедным требуется ежедневный доход в $1,9, чтобы купить те же продукты, которые они покупали при аналогичном показателе в $1,25 в 2008 году, пояснил глава организации.

"Если бы мы оставили показатель $1,25, то с учетом изменения цен, которое произошло в мире, это привело бы к значительному снижению" уровня бедности, пояснил главный экономист ВБ Каушика Басу, который также участвовал в беседе. "Иными словами, повышение планки до $1,9 произошло фактически потому, что мы хотели зафиксировать реальную черту бедности", – отметил он. На решение изменить планку повлияла и экономическая ситуация в Индии, которую Басу назвал "одним из главных определяющих факторов". "По абсолютной численности бедных Индия является лидером, при этом страна сейчас развивается быстрее, чем остальные растущие экономики", – сказал он.

Несмотря на повышение планки, доля малоимущих жителей планеты, согласно прогнозам Всемирного банка, в 2015 году впервые опустится ниже 10%. "Исходя из нового показателя, по прогнозам ВБ, общее число людей в мире, живущих за чертой бедности, вероятно, упадет с 902 млн в 2012 году, или 12,8% мирового населения, до 702 млн в этом году, или 9,6% мирового населения", – отметил Джим Ен Ким.

Глава ВБ считает, что "мир приближается к своей цели по окончательной победе над крайней формой бедности к 2030 году". Среди главных причин снижения числа живущих в крайней нищете президент назвал "устойчивые темпы роста в развивающихся странах, инвестиции в образование, здравоохранение, программы социального страхования и системы социальных гарантий". "Мы понимаем, что ликвидировать крайнюю бедность будет чрезвычайно сложно", – признал Джим Ен Ким.

Он отметил, что "половина живущих за чертой бедности к 2020 году будет приходиться на нестабильные государства". "Но мы все еще полагаем, что можем достигнуть нашей цели, которая состоит в понижении показателя бедности до менее чем трех процентов мирового населения за 15 лет", – подчеркнул глава финансовой структуры.

В 1990 году ВБ впервые ввел порог бедности. Тогда в качестве этого показателя был принял ежедневный доход менее $1 в день. Позднее он был увеличен до $1,25. Согласно представленному в июле докладу ООН, на сегодняшний день 836 млн человек в мире живут менее чем на $1,25 в день, в то время как в 1990 году это число было вдвое с лишним больше – 1,9 млрд человек.

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