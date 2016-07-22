Всемирный банк прогнозирует восстановление экономики Казахстана

Экономика
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Ксения Воронина
Постепенное восстановление экономики Казахстана прогнозирует Всемирный банк в своем полугодовом докладе об экономике, передает Kazpravda.kz.

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"Прогнозируется, что рост экономики постепенно восстановится в среднесрочной перспективе, но экономика будет сталкиваться со значительными сдерживающими факторами. В базовом сценарии предполагается, что цены на нефть в среднем составят около $41 за баррель в 2016 году, затем повысятся до $50 в 2017 году и достигнут $53,3 в 2018 году.

В базовом сценарии рост ВВП остается на почти нулевом уровне в 2016 году, затем может повыситься до 1,9% в 2017 году и 3,7% – в 2018 году, с началом производства на Кашаганском месторождении, восстановлением мировых цен на нефть, повышением доверия потребителей и инвесторов, поддерживающим восстановлением ненефтяных отраслей и снижением инфляции в среднем до 6–8 процентов в год. В то же время ожидается, что фискальные и внешние балансы улучшатся", – говорится в докладе.

Однако Всемирный банк считает, что эти среднесрочные перспективы подвержены значительным понижательным рискам, в том числе рискам, связанным с состоянием финансового сектора, замедленным ростом мировой экономики, возможностью углубления или продления рецессии в России, дальнейшим спадом экономики Китая, сохранением нестабильности на мировых нефтяных рынках или задержкой производства на Кашаганском месторождении.

Касательно денежно-кредитной политики отмечается, что в 2015 году корректировка денежно-кредитной политики и политики обменного курса была осуществлена с запозданием – Центральный банк объявил о переходе к плавающему обменному курсу и режиму инфляционного таргетирования в середине августа 2015 года. Переход был сложным, поскольку новая базовая ставка вначале была неэффективной, и ее применение было приостановлено в ноябре 2015 года, вызвав большие колебания ставок на денежном рынке, которые продлились до начала 2016 года.

"Меры денежно-кредитной политики в 2016 году указывают на полный переход к новому денежно-кредитному режиму. Повторное введение базовой ставки в начале февраля 2016 года стабилизировало денежный рынок, обменный курс тоже стабилизировался, и тенге начал укрепляться с повышением цен на нефть. Продолжается реализация дальнейших мер по повышению эффективности новой денежно-кредитной политики", – указывается в докладе.

Также Всемирный банк отмечает, что Правительство РК намерено продолжить реализацию структурных реформ для содействия диверсифицированному росту. Правительство еще раз подтвердило важность институциональных и структурных реформ по диверсификации экономики и снижению зависимости от нефтяного экспорта.

Так, в мае 2015 года Правительство начало реализацию масштабной Программы институциональных реформ "100 конкретных шагов – современное государство для всех", предусматривающей реформы в сфере государственного управления, регуляторной политики, управления государственными финансами и их подотчетности, управления предприятиями квазигосударственного сектора, а также отраслевые реформы. Реформы направлены на укрепление государственного управления и снижение роли государства в экономике. Законодательство, лежащее в основе этих реформ, было принято в декабре 2015 года. Кроме того, была принята программа приватизации.

"Ускорение реализации планируемых макроэкономических, институциональных и структурных реформ может оказать существенное влияние на рост в среднесрочной перспективе. В свою очередь более высокие темпы роста (и улучшение качества роста) ненефтяной экономики помогут в создании продуктивных и качественных рабочих мест для большого контингента рабочей силы, который будет поступать на рынок труда, начиная с 2020 года", – говорится в докладе.

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