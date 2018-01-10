Всемирный банк прогнозирует замедление экономического роста в Европе и Центральной Азии
Всемирный банк прогнозирует замедление темпов экономического роста в странах Европы и Центральной Азии в 2018 году, передает Kazpravda.kz.
"Согласно оценкам, темпы экономического роста в регионе снизятся с 3,7 процента в 2017 году до 2,9 процента в 2018 году. Ожидается продолжение восстановления экономики на востоке региона, основной вклад в которое внесут страны – экспортеры сырья, а противовесом этому станет постепенное замедление роста в западной части региона из-за снижения деловой активности в зоне евро. Усиление политической неопределенности и возобновление снижения цен на нефть создают риск замедления темпов экономического роста по сравнению с прогнозируемыми", – сообщает служба по связям с общественностью офиса Всемирного банка в Казахстане.
В целом отмечается, что в 2017 году темпы экономического роста в Европе и Центральной Азии превысили ожидания и достигли 3,7 процента, тогда как в предыдущем году они составляли 1,7 процента. Эти успехи были достигнуты после трех лет крайне медленного роста вслед за резким падением цен на нефть в 2014 году. Темпы роста повысились как в странах – импортерах сырьевых товаров в западной части региона, так и в странах – экспортерах сырья в его восточной части. Основными факторами, способствовавшими оживлению хозяйственной деятельности, были частное потребление и инвестиции.
На экономике стран Центральной Европы благоприятно сказались повышение объемов экспорта, рост потребления, позитивная динамика на рынках труда и определенные меры налогово-бюджетного стимулирования. На востоке региона резкое ускорение темпов экономического роста наблюдалось в Казахстане – с 1,1 процента в 2016 году до 3,7 процента в истекшем году, чему способствовал рост добычи нефти на месторождении Кашаган, которое не подпадает под действие договоренностей о сокращении добычи, достигнутых членами Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК).
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