Всемирный банк: уровень бедности в Казахстане сократился почти в четыре раза

За последние два десятилетия доля населения за национальной чертой бедности снизилась с 18,2% до 4,9%. Главным фактором стал рост трудовых доходов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане за последние два десятилетия уровень бедности сократился почти в четыре раза. Об этом говорится в октябрьском докладе Всемирного банка Poverty & Equity Brief: Kazakhstan, передает Kazpravda.kz.

Согласно представленным данным, в 2006 году за национальной чертой бедности находились 18,2% населения, а к 2025 году этот показатель снизился до 4,9%. Соответственно, доля граждан с доходами выше национальной черты бедности увеличилась с 81,8% до 95,1%.

Эксперты Всемирного банка связывают сокращение бедности прежде всего с ростом заработков населения. Положительные изменения отмечаются во всех регионах страны.

По данным платформы Всемирного банка Poverty and Inequality Platform, доля казахстанцев с доходами менее 8,30 доллара в день по паритету покупательной способности снизилась с 55,7% в 2006 году до 13,8% в 2024 году. Среднегодовые темпы сокращения бедности составляли около 7,5%.

Снизилось и доходное неравенство. Индекс Джини, который показывает степень неравномерности распределения доходов, сократился с 30,2 до 29 пунктов в 2024 году.

Динамику бедности также можно отслеживать по данным Всемирного банка о доле населения за национальной чертой бедности. Макроэкономические показатели и перспективы развития страны представлены в октябрьском выпуске Macro Poverty Outlook: Kazakhstan.

Минимальную зарплату планируют повысить до 110 тысяч тенге

В Казахстане продолжается работа по повышению доходов населения. С 1 января 2027 года планируется увеличить минимальную заработную плату с 85 до 110 тысяч тенге.

Инициативу выдвинул Президент Касым-Жомарт Токаев. Предполагается, что повышение составит 29,4% и затронет почти 1,8 млн человек, включая более 370 тысяч работников бюджетной сферы.

При этом рост минимальной зарплаты рассматривается как одна из мер поддержки доходов. Для устойчивого повышения благосостояния необходимы также новые рабочие места, развитие профессиональных навыков и рост производительности труда.

Новые рабочие места и востребованные профессии

Одним из основных направлений борьбы с бедностью остается расширение занятости.

Сейчас в экономике Казахстана заняты около 9,4 млн человек, уровень безработицы составляет 4,5%. За последний год количество наемных работников увеличилось почти на 114 тысяч.

Дополнительные возможности для трудоустройства ожидаются в рамках программы «Народная стройка». До 2029 года на строительство и модернизацию инфраструктуры планируется направить 6,5 трлн тенге из Национального фонда. Предполагается создание около 100 тысяч рабочих мест.

Развитие инфраструктуры также должно поддержать предприятия, выпускающие строительные материалы и оборудование, а также компании, оказывающие сопутствующие услуги.

По прогнозам, до 2035 года казахстанской экономике потребуется 2,9 млн работников. Из них около 1,8 млн — представители рабочих профессий. Эти расчеты учитывают как появление новых рабочих мест, так и замену выбывающих сотрудников.

Для решения кадрового дефицита Министерство труда и социальной защиты населения намерено расширить перечень востребованных профессий с 51 до 174. В него планируется включить специальности в инженерии, строительстве, промышленности, биотехнологиях, зеленой и ядерной энергетике.

До конца 2026 года профессиональными стандартами предполагается охватить более 600 рабочих профессий. Обновленные требования будут учитывать цифровые навыки, применение искусственного интеллекта, анализ данных и кибербезопасность.

Параллельно развивается цифровая система сопровождения занятости, которая должна объединить профессиональную ориентацию, обучение, поиск вакансий и повышение квалификации.

Отдельные меры предусмотрены для людей с инвалидностью. Речь идет о профессиональной подготовке, содействии в трудоустройстве и адаптации рабочих мест.

Социальную помощь будут назначать с учетом нуждаемости

Еще одно направление социальной политики — совершенствование адресной помощи.

Новые подходы предполагают более точную оценку материального положения семей. Основная задача — поддерживать граждан, действительно нуждающихся в помощи, и создавать условия для их экономической самостоятельности.

После объединения цифровых информационных систем планируется пилотное внедрение новых критериев нуждаемости. На первом этапе их проверят на отдельных группах получателей с высокими доходами.

По результатам пилотного проекта будет принято решение о дальнейшем применении методики.

Главными ориентирами социальной политики остаются рост реальных доходов населения, доступность качественной занятости и повышение уровня жизни. Именно эти показатели позволят оценить эффективность мер по дальнейшему сокращению бедности в Казахстане.