Всемирный библиотечный и информационный конгресс проходит в Астане

Столица,Туризм
31
Дана Аменова
специальный корреспондент

В мероприятии принимают участие делегаты из 114 стран мира

Фото: Kazakh Tourism

В Астане состоялось торжественное открытие 89-го Всемирного библиотечного и информационного конгресса IFLA на тему «Объединяя знания, строим будущее». Крупнейшее международное событие в сфере библиотечного дела впервые проходит в Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на нацкомпанию Kazakh Tourism

В работе конгресса принимают участие порядка 1 700 делегатов из 114 стран мира, включая руководителей национальных библиотек, представителей международных организаций, академического и научного сообщества. В числе крупнейших делегаций - США, Китай, Республика Корея и Германия. Почти четверть всех участников представляют европейские страны.

На церемонии открытия выступили вице-министр науки и высшего образования РК Талгат Ишенкулов, президент IFLA Вики Макдональд, и.о председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism» Даниел Сержанулы.

«Впервые IFLA проводит Конгресс в Центральной Азии и в этом году у нас самый высокий процент делегатов, которые впервые приехали на это событие. Мы рассматриваем этот Конгресс как катализатор для разработки национальной стратегии устойчивого развития библиотечно-информационных услуг, создания условий для профессионального развития и интеграции казахстанских библиотек в глобальную профессиональную сеть», - отметила в приветственном слове президент IFLA Вики Макдональд.

В течение четырех дней Конгресс станет ключевой площадкой для обсуждения передовых тенденций, цифровых инноваций и устойчивого развития библиотек. Программа мероприятия включает 86 сессий и 15 сайд-ивентов, которые посвящены вопросам искусственного интеллекта, больших данных, цифровых библиотек, инклюзивности и сохранности фондов.

Также в Астану приехали представители ведущих международных организаций как Американская библиотечная ассоциация, Международный центр ISSN, Публичная библиотека имени короля Абдулазиза, Фонд библиотеки Мохаммеда бин Рашида Аль Мактум, издательства Taylor & Francis, Springer-Verlag и другие.

Право проведения Конгресса получено по итогам рассмотрения заявки, подготовленной Kazakh Tourism совместно с Астана Туризм и Ассоциацией библиотек вузов РК.

Ожидается, что проведение данного МІСЕ-мероприятия принесет Казахстану около 2 млн евро дохода. Суммарная прибыль формируется из расходов делегатов на проживание, транспорт, питание и других услуг. В среднем один иностранный гость тратит порядка 1 400 долларов за время своего пребывания.

Помимо насыщенной деловой программы, гости Конгресса смогут познакомиться с богатым культурным наследием Казахстана, посетить знаковые достопримечательности столицы и туристские объекты страны.

Отметим, ІFLA (International Federation of Library Associations) - крупнейшая международная организация в сфере библиотечного дела, которая анализирует передовой опыт, разрабатывает глобальные стандарты и развивает профессиональные сообщества.

#конгресс #библиотеки #IFLA

Популярное

Все
Сегодня - День пограничника
Бронзовый призер ОИ-2012 возглавил управление в Алматинской области
Трамп встретится с Зеленским и лидерами ЕС
Новый профессиональный праздник для предпринимателей учрежден в Казахстане
Обрабатывающая промышленность в 2025 году выросла на 6,1%
Реализация Послания-2024: рост отечественного производства и поддержка МСБ
В Астане завершились съемки мюзикла к 95-летию Шамши Калдаякова
Интерпол выпустил первое «Серебряное уведомление» Республики Казахстан
ИИ применят в борьбе с наркопреступностью в Казахстане
Более 200 тысяч человек получили выплаты из госфонда в связи с потерей работы
Маулен Ашимбаев встретился с главой узбекского парламента
Власти Пакистана расширяют спасательные операции в связи с наводнениями
Глава государства принял акима Акмолинской области
20 тысяч наркосайтов заблокировали за семь месяцев в РК
Рельсы проложили на основной линии LRT в Астане
Перевести ребенка в другую школу можно онлайн
Казахстанец отличился на Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Польше
Более тысячи фактов двойного гражданства установили в Павлодарской области
Нелегальную добычу золота пресекли в ВКО
Организаторов свадебного кортежа наказали в Актобе
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Карагандинский академический театр музкомедии приедет на гастроли в Астану
Определены 100 популярных казахстанских книг
Среднемесячная зарплата выросла в Казахстане
Как будет расти Караганда
МИД ЕС созывает экстренный саммит по Украине
Фигуристка Софья Самоделкина стала серебряным призером турнира в США
Казахстанские школьники получили 7 наград на чемпионате по робототехнике в Китае
Глава государства о суперкомпьютере и об ИИ: «Расслабляться нельзя»
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
День спорта отметят в Казахстане
Тренера топ-клуба КПЛ отправили в отставку после поражения в Семее
Мертвые души и трудоустройство
Шапан Танеке Досетулы передан Национальному музею
В Турции землетрясение разрушило дома
Майнерам незаконно продавали электроэнергию в ВКО
Полицейские поймали «рыночных охотниц» в Алматы
Подозреваемого в терроризме экстрадировали в Астану
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Налоговый Кодекс Республики Казахстан
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета

Читайте также

Более 50 детей выпали из окон с начала года в Астане
Рельсы проложили на основной линии LRT в Астане
Тонну плова приготовят на таджикской ярмарке в Астане
Гостей и делегации из 12 стран принимает СКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]