В мероприятии принимают участие делегаты из 114 стран мира

Фото: Kazakh Tourism

В Астане состоялось торжественное открытие 89-го Всемирного библиотечного и информационного конгресса IFLA на тему «Объединяя знания, строим будущее». Крупнейшее международное событие в сфере библиотечного дела впервые проходит в Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на нацкомпанию Kazakh Tourism

В работе конгресса принимают участие порядка 1 700 делегатов из 114 стран мира, включая руководителей национальных библиотек, представителей международных организаций, академического и научного сообщества. В числе крупнейших делегаций - США, Китай, Республика Корея и Германия. Почти четверть всех участников представляют европейские страны.

На церемонии открытия выступили вице-министр науки и высшего образования РК Талгат Ишенкулов, президент IFLA Вики Макдональд, и.о председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism» Даниел Сержанулы.

«Впервые IFLA проводит Конгресс в Центральной Азии и в этом году у нас самый высокий процент делегатов, которые впервые приехали на это событие. Мы рассматриваем этот Конгресс как катализатор для разработки национальной стратегии устойчивого развития библиотечно-информационных услуг, создания условий для профессионального развития и интеграции казахстанских библиотек в глобальную профессиональную сеть», - отметила в приветственном слове президент IFLA Вики Макдональд.

В течение четырех дней Конгресс станет ключевой площадкой для обсуждения передовых тенденций, цифровых инноваций и устойчивого развития библиотек. Программа мероприятия включает 86 сессий и 15 сайд-ивентов, которые посвящены вопросам искусственного интеллекта, больших данных, цифровых библиотек, инклюзивности и сохранности фондов.

Также в Астану приехали представители ведущих международных организаций как Американская библиотечная ассоциация, Международный центр ISSN, Публичная библиотека имени короля Абдулазиза, Фонд библиотеки Мохаммеда бин Рашида Аль Мактум, издательства Taylor & Francis, Springer-Verlag и другие.

Право проведения Конгресса получено по итогам рассмотрения заявки, подготовленной Kazakh Tourism совместно с Астана Туризм и Ассоциацией библиотек вузов РК.

Ожидается, что проведение данного МІСЕ-мероприятия принесет Казахстану около 2 млн евро дохода. Суммарная прибыль формируется из расходов делегатов на проживание, транспорт, питание и других услуг. В среднем один иностранный гость тратит порядка 1 400 долларов за время своего пребывания.

Помимо насыщенной деловой программы, гости Конгресса смогут познакомиться с богатым культурным наследием Казахстана, посетить знаковые достопримечательности столицы и туристские объекты страны.

Отметим, ІFLA (International Federation of Library Associations) - крупнейшая международная организация в сфере библиотечного дела, которая анализирует передовой опыт, разрабатывает глобальные стандарты и развивает профессиональные сообщества.