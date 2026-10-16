Всемирный день хлеба празднуют в Казахстане

Потребительский рынок
Дана Аменова
корреспондент

Среднемноголетний объем производства зерна в Казахстане составляет порядка 18 млн тонн.

Фото: Kazpravda.kz

16 октября отмечается Всемирный день хлеба  праздник, подчеркивающий значение одного из главных продуктов питания и его роль в продовольственной безопасности. Для Казахстана хлебопекарная отрасль является важной частью агропромышленного комплекса, объединяющей производство зерна, мукомольную промышленность и выпуск готовой продукции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз 

Среднемноголетний объем производства зерна в Казахстане составляет порядка 18 млн тонн, что позволяет полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка и формировать экспортный потенциал.

Объем внутреннего потребления и переработки зерна составляет порядка 9,5 млн тонн. Отечественная пшеница востребована за рубежом: экспорт осуществляется в 29 стран мира, а его стоимость достигает 1,6 млрд долларов США.

В числе основных импортеров казахстанской пшеницы  Узбекистан, на долю которого приходится 51% поставок (4,2 млн тонн), Таджикистан  16% (1,3 млн тонн), Азербайджан  8% (652 тыс. тонн), Афганистан – 6% (496,3 тыс. тонн) и Италия  5% (418,7 тыс. тонн). Среди других торговых партнеров  Алжир и Кыргызстан.

Развитие зернового производства создает основу для стабильной работы отечественных мукомольных и хлебопекарных предприятий. Производство муки в Казахстане в два раза превышает внутреннее потребление, что позволяет обеспечивать хлебопекарную отрасль сырьем отечественного производства.

«За январь–август 2026 года в стране произведено 325,5 тыс. тонн хлеба. Производственные мощности действующих хлебопекарных предприятий составляют 502 тыс. тонн, уровень их загрузки — 35,5%», – проинформировали в ведомстве. 

Всемирный день хлеба  возможность отметить труд сельхозтоваропроизводителей, мукомолов и хлебопеков, благодаря которым зерно проходит путь от поля до стола потребителя. 

#праздник #Минсельхоз #хлеб

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