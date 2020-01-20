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Всемирный день снега отметили в Военном институте Сил воздушной обороны

В военном институте Сил воздушной обороны отметили всемирный день снега. Участниками праздника, проведенного службой по работе с членами семей военнослужащих, стали более пятисот человек: курсанты, дети военнослужащих и их родители.

"Всемирный день Снега отмечается с 2012 года, - рассказывает председатель службы по работе с членами семей военнослужащих Разгуль Косанова. – Этот праздник служит популяризацией зимних видов спорта и активного, здорового образа жизни".

В военном летном институте для детей и взрослых были организованы спортивные эстафеты, конкурс сказочных ледяных скульптур, катания с горок на надувных баллонах.

Чтобы никто не замерз, командованием части были предусмотрены пункты обогрева с горячим чаем и вкусной выпечкой, приготовленной женщинами-военнослужащими.

"Такие мероприятия улучшают морально-психологический климат в семьях и в коллективе, способствуют повышению роли семьи, ведению здорового образа жизни, поднимают настроение детям и взрослым, создают условия для совместной творческой работы", - продолжает свой рассказ председатель службы по работе с членами семей Разгуль Косанова.

По ее словам, семья – надежный тыл для любого военнослужащего, независимо от должности или воинского звания. Поэтому в Военном институте Сил воздушной обороны, как и в других частях Вооруженных Сил, существуют службы по работе с членами семей, которыми на постоянной основе организовываются Дни открытых дверей, встречи с военнослужащими и их семьями, решаются вопросы социально-бытового характера, трудоустройства жен, определения детей в школьные и дошкольные учреждения, организации досуга военнослужащих, в том числе вот таких вот совместных семейных праздников.

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