Статьи Всемирный налоговый ад Роза АМАНОВА

Европейская комиссия посвятит 2016 год борьбе с уклонением от уплаты налогов, поскольку у Евросоюза серьезные проблемы в этой сфере. Такое заявление сделал еврокомиссар по экономическим вопросам Пьер Московиси, выступая в Европарламенте.



– 2016 год должен стать годом налоговой реформы и фискальной прозрачности. У нас есть серьезные проблемы, связанные с уклонением от налогов и отсутствием прозрачности, – заявил он.



П. Московиси пообещал представить к концу января новый пакет мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов, который он сам охарактеризовал как «краеугольный камень» своей работы в ближайшие месяцы.



ЕС поэтапно внедряет новый глобальный стандарт, разработанный ОЭСР⁄G20 для борьбы с уклонением от уплаты налогов и обеспечения налоговой прозрачности. Согласно стандарту, подписавшие соглашение страны начнут автоматически обмениваться информацией о счетах своих резидентов.

Страны ЕС будут получать имена, адреса, номера налоговой идентификации и даты рождения своих жителей, у которых есть зарубежные счета, а также другую финансовую информацию: проценты, дивиденды, выручку от финансовых активов, трасты и фонды. Аналогичную информацию по своим гражданам, имеющим счета в банках стран ЕС, станут получать и налоговые структуры других стран.



Среди подписавших соглашение об автоматическом обмене информацией такие страны «налогового рая», как Лихтенштейн, Люксембург, Мексика, Маврикий, Корея, острова Мэн и Гернси, Фарерские, Каймановы и Британские Виргинские острова, Бермуды.

В русле заявленной политики Еврокомиссия ведет целый ряд расследований, посвященных налоговым схемам, применяемым крупными транснациональными корпорациями. Уже предъявлены обвинения некоторым компаниям, а также государствам, предоставлявшим для них слишком благоприятные налоговые условия, которые были признаны «необоснованной государственной помощью».



Так, в конце прошлого года Еврокомиссия обвинила Люксембург и Нидерланды в пособничестве налоговым уклонистам, в частности, компаниям Fiat, Starbucks и McDonald’s. Согласно решению Еврокомиссии, они должны будут выплатить всю сумму неуплаченных налогов за период в несколько лет.

В частности, Нидерланды должны получить 20–30 млн евро от Starbucks, аналогичную сумму обязан возместить Люксембургу концерн Fiat Chrysler. Налоговые выплаты были произведены не в полном объеме, поскольку компании пользовались льготами, которые давали им «неоправданное конкурентное преимущество», сказала еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. «Все компании, большие и малые, международные или национальные, должны платить предусмотренные законом налоги», – подчеркнула она.



Брюссель проверяет также сведения о причастности крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания McDonald’s к сговору с властями Люксембурга в целях сокрытия от налогообложения сотен миллионов евро в других странах Европы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

Согласно докладу, представленному профсоюзами США и рядом европейских стран, McDonald’s тайно переводила часть своей прибыли в Люксембург в течение 2009–2013 годов. Таким образом компании удалось недоплатить налоговым органам других государств около 1 млрд евро.



Это уже не первое обвинение в сторону компании. Ранее американские и европейские профсоюзы обвинили сеть McDonald’s в уклонении от уплаты налогов на сумму 1 млрд евро.

…В последние дни прошлого года появилась новость о том, что итальянское подразделение Apple выплатит правительству Италии 318 млн евро. Причиной тому послужило расследование по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Итальянская сторона утверждает, что американский технологический концерн не выплатил с 2008 по 2013 год налоги на сумму 880 млн евро. Как сообщило агентство Reuters, в результате проведенного правоохранительными органами расследования выявлено, что полученную благодаря деятельности в Италии прибыль Apple оптимизировала с помощью ирландской «дочки» Apple Sales International, у которой итальянское подразделение Apple Italia числилось компанией-консультантом. Бухгалтерский учет продаж «яблочной» электроники в Италии производился в ирландском предприятии, а в Apple Italia начисляли налог с полученных комиссионных. Эта несложная операция позволила значительно снизить величину дохода Apple Italia, подлежащего налогообложению, за период с 2008 по 2013 год. В итоге вместо 880 млн евро корпоративного налога было выплачено всего 30 млн евро. В Ирландии самая низкая среди стран Евросоюза ставка корпоративного налога с дохода – 12,5%, тогда как в Италии он равен 27,5%. Производитель айфонов и айпадов в скором времени должен будет подписать соглашение о том, как будет впредь управлять своими налоговыми обязательствами.



Учитывая, что почти все технологические гиганты, а также многие другие компании используют те же или похожие механизмы, что и Apple, это не сулит ничего хорошего для таких компаний, как, например, Google, Facebooks и Microsoft. Если одно государство Европейского союза было в состоянии сделать это, то учитывая крайнее сходство базовой структуры налогового законодательства, весьма вероятно, что то же самое могут сделать и другие страны.



Следует отметить, что Apple – далеко не единственная корпорация, использующая сложные схемы оптимизации налогов, в которые входят оффшорные представительства. Почти все современные технологические гиганты получают грандиозные сверхприбыли благодаря различным оффшорным схемам, таким, например, как Double Irish.

К примеру, корпорация Microsoft за последние 20 лет построила огромную сеть дочерних компаний по всему миру с целью минимизировать свои налоговые обязательства. Однако судебное разбирательство между Microsoft и Службой внутренних доходов США выявило новые документы о сделках, определяющих структуру компании.

В период с 2001 по 2006 год Microsoft выполнила серию сделок внутри компании, которые в обмен на авансовые платежи переместили права на программный код и другие активы, разработанные главным образом в США, дочерним компаниям на Бермудских островах, в Ирландии, Сингапуре и Пуэрто-Рико.

Microsoft держит в оффшорах около 108 млрд у. е. доходов. Это свидетельствует об успехах компании, которая избегает не только высокой налоговой ставки в США, но и налогов на свои доходы в Великобритании, Германии и других странах, где она продает продукцию.



Однако последние события указывают на неутешительную тенденцию для этих компаний – старые схемы раскрыты и перестали работать. Правительства по всему миру начали обращать внимание на компании, которые перемещают прибыль по налоговым причинам. Налоговые механизмы Microsoft в последние годы привлекли внимание со стороны регуляторов в США, ЕС, Китае и Австралии.



…Еврокомиссия обязала Бельгию взыскать 700 млн евро налогов с 35 международных корпораций. ЕК установила, что налоговые льготы, предоставленные Бельгией ряду крупнейших международных корпораций, позволили им не просто уменьшить базу налогообложения, а сократить ее почти на 90%, передает Bloomberg.

По подсчетам ЕК, общая сумма подобных налоговых льгот составила не менее 700 млн евро, начиная с 2005 года.



– Тот факт, что одна из стран ЕС предоставляет некоторым многонациональным компаниям незаконные налоговые льготы, которые позволяют им сократить налоговые выплаты, негативно сказывается на конкуренции в ЕС и в конечном счете наносит ущерб гражданам ЕС, – сказала еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Схема уклонения от уплаты налогов была построена «лишь на том основании, что они многонациональные» и якобы не должны подпадать под двойное налогообложение.

Сообщается, что Еврокомиссия обязала правительство Бельгии принять необходимые меры для взыскания ранее неуплаченных сумм налогов.

Bloomberg отмечает, что среди компаний, незаконно освобожденных от налогов, числятся пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev AB, нефтегазовый гигант BP Plc, предприятие химической отрасли BASF SE, а также компании Proximus SA, Atlas Copco AB, Wabco Holdings Inc. и другие.



Между тем Евросоюз опубликовал список стран и территорий, которые способствуют уклонению от налогов. По оценкам экспертов, их законодательство не соответствует общеевропейским требованиям относительно прозрачного налого­обложения и предупреждения укрывательства доходов.



В список вошли 30 стран и территорий, сообщается на сайте Еврокомиссии. В их числе Ангилья, Андорра, Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Виргинские острова и Британские Виргинские острова, Бруней, Каймановы острова, острова Кука, Гренада, Гернси, Гонконг, Либерия, Лихтенштейн, Мальдивы, Маршалловы острова, Маврикий, Монако, Монтсеррат, Науру, Ниуэ, Панама, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Сейшелы, острова Теркс и Кайкос, Вануату.

При этом Еврокомиссия представила план действий по проведению фундаментальной реформы налогообложения в ЕС, целью которой являются решение проблемы уклонения от уплаты налогов, обеспечение получения постоянной прибыли и укрепление единого рынка в интересах бизнеса.

