Всемирный язык музыки

Mozart Concert (Концерт музыки Моцарта) с участием Казахского государственного симфонического оркестра проходил под девизом «Музыка объединяет культуру и искусство разных стран!» На сцене блистали народная артистка Казахстана Айман Мусахаджаева (скрипка) и лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» Дастан Балагумаров (альт). Дирижировал оркестром известный маэстро Петр Грибанов.

Концертная симфония для скрипки и альта перенесла почитателей классической музыки во времена Вольфганга Амадея Моцарта. Эта симфония – одно из немногих произведений, в котором все каденции для скрипки и альта написаны самим композитором.

Симфония № 4 Иоганнеса Брамса позволила слушателям вспомнить о трагических перипетиях жизненной борьбы, что очень актуально в сегодняшнем мире.

Музыка сродни самой сильной магии. Она никогда не фальшивит, помогает полнее ощущать радость, находить свое внутреннее «я» и справляться с трудностями. Многие великие композиторы, работая над своими сочинениями, вдохновлялись любовью, природой, счастьем, печалью… Созданные ими музыкальные произведения и сегодня дарят людям ни с чем не сравнимые эмоции, душевный покой и умиротворение. Такую музыку писали Моцарт и Брамс.

«Музыка – единственный всемирный язык, его не надо переводить, на нем душа говорит с душою», – говорил немецкий писатель и поэт Бертольд Ауэрбах, который неоднократно писал и о том, что у людей разных национальностей, религиозных конфессий, социальных положений не должно быть поводов для разногласий и вражды.

– В Органном зале университета искусств очень часто проходят концерты классической музыки, здесь играют известные музыканты и студенты вуза, – сказала одна из зрительниц Шолпан Давлеткалиева. – Сегодня посчастливилось услышать великолепную игру первой скрипки Казахстана Айман Мусахаджаевой. Для меня концерт стал незабываемым событием!

Отметим, что в зале собрались люди разных возрастов, и это тот случай, когда говорят, что музыка объединила поколения.