Всенародной маме казахского кино исполнилось 105 лет

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8 марта исполнилось 105 лет со дня рождения актрисы театра и кино, легенды казахского кинематографа, народной артистки Казахской ССР Амины Умирзаковой, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

В 1934 году Амина Умирзакова узнала, что в Ленинграде идёт набор студентов для театрального училища, и решила попытать судьбу. В.Меркурьев, возглавлявший приёмную комиссию, увидев Амину Умирзакову, скептически к ней отнёсся, с негодованием подметив её юный возраст. Он попросил её разыграть этюд «пожар», увидев который, приятно удивился и сказал ей: «Будешь, девочка, актрисой». Так Умирзакова поступила в Ленинградский театральный институт имени А.Островского, который окончила в 1938 году.

В 1940 году, незадолго до начала Великой Отечественной войны, многие театры попали под сокращение. Амина Умирзакова, будучи сестрой «врага народа», была уволена одной из первых. Её перестали приглашать на пробы, с афиш пропало её имя. Ей пришлось в 1941 году устроиться на киностудию «Казахфильм» монтажницей.

В 1945 году по инициативе Н.Сац открылся Театр для детей и юношества в Алма-Ате. Амина Умирзакова была приглашена в новый театр, где проработала вплоть до выхода на пенсию и сыграла в нём более ста ролей.

В 1963 году Амина Умирзакова сыграла главную роль в фильме А.Карпова «Сказ о матери». Эта роль стала одной из самых успешных в карьере актрисы, а фильм — одним из самых успешных работ казахстанского кинематографа. Картина получила Государственную премию КазССР, а Амина Ергожаевна была награждена премией за лучшую женскую роль на Первом всесоюзном кинофестивале в Ленинграде в 1964 году.

В 1968 году вышел на экраны фильм Ш.Айманова «Ангел в тюбетейке». Амина Умурзакова сыграла в нём главную женскую роль. Роль в этом фильме вывела Амину Умурзакову в ранг лучших актрис в стране. В период с 1968 по 1996 годы актриса сыграла более чем в десяти фильмах, в большинстве из которых — в главных ролях.

#кино #Амина Умирзакова

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