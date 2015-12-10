​Всеобъемлющая стратегия

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Лилия СЫЗДЫКОВА

Казахстан за годы независимости прошел через три кризиса: начала 90-х годов, азиатский кризис 1998 года и мировой финансовый кризис 2008 года. Таким образом, наша страна накопила уникальный опыт антикризисной политики. Продуманные и своевременные меры, которые принимались Елбасы для преодоления очередного сложного рубежа, всегда помогали Казахстану выходить победителем из любых испытаний. В современных, очень непростых условиях Глава государства вновь предложил актуальный план действий, отметил депутат Мажилиса Парламента РК Серик Сейдуманов.

Говоря об основных направлениях Послания депутат подчеркнул важность трансформации казахстанской экономики. На это нацелены новая волна приватизации, планомерная работа по раскрытию инвестиционного потенциала, беспрецедентные инвестиции в инфраструктуру в рамках реализации программы «Нұрлы жол». Наряду с этим с наступлением 2016 года начнется практическая реализация Плана нации «100 конкретных шагов», в осуществление которого были приняты более 80 новых законов и других нормативно-правовых актов.

С. Сейдуманов также подчеркнул, что в этих сложных для всего мира условиях Глава государства однозначно заявил, что все социальные обязательства государства перед своими гражданами будут исполняться.

– Нынешнее Послание мы все очень ждали. Президент напомнил о тех мерах, которые страна уже реализует, и обозначил пять направлений развития, – отметил мажилисмен.

В свою очередь член Бюро политсовета партии «Нур Отан» Анатолий Башмаков говорил о мировоззренческих аспектах нового Послания. Большая часть Послания была посвящена именно экономическим вопросам, но вместе с тем, обращаясь к нации, Президент говорил о таких важных вопросах, как сохранение мира, единства и стабильности в обществе, призывал к мудрости и бережливости.

– Слушая выступление Главы государства, вспоминаются слова Тамерлана о мужестве, которое, по его словам, есть умение обладать терпением в трудные времена. Сегодня для всего мирового сообщества время испытаний, и мужество должно быть у всех, – отметил А. Башмаков.

Заместитель директора Института общественной политики партии «Нур Отан» Владимир Тельнов подчеркнул, что очень важно подойти к Посланию с позиций всей масштабной антикризисной стратегии Главы государства, иначе сложно будет понять всю логику задач.

– Реализация нового Послания Главы государства призвана обеспечить переход к новой модели активного социально-экономического роста, что будет достигаться за счет формирования нового качества экономики и человеческого потенциала, – отметил В. Тельнов.

Кроме того, речь зашла о методическом обеспечении работы по разъяснению Послания. В частности, выпускаются информационные материалы, которые доступно, через инфографику, экспертные комментарии, поясняют и раскрывают основные положения нового документа. Кроме того, институтом проводится мониторинг общественного и экспертного мнения, который позволит определить уровень понимания Послания казахстанцами. 

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