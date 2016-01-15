Свежий выпуск

​Всеобщая тренировка

Дулат МОЛДАБАЕВ

Главной целью занятий стало повышение слаженности действий органов управления и личного состава в выполнении поставленных задач в установленные сроки. По команде Генштаба группировка Сухопутных войск приступила к выполнению учебно-боевых задач в учебных центрах и полигонах. Из состава Сил воздушной обороны в воздух были подняты силы и средства, несущие бое­вое дежурство, осуществлен запуск двигателей авиационной техники различных типов, подготовлены к использованию запасные ­аэродромы. Для отработки учебных задач по противокорабельной, противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороне в море выведены корабли Военно-морских сил.

Общее руководство группировкой ВС осуществлялось из Центра стратегического управления первым заместителем минист­ра обороны РК – начальником Генерального штаба ВС РК генерал-полковником Сакеном Жасузаковым.

Вызвал огонь на себя

Приказом министра внутренних дел Казахстана Калмуханбета Касымова присвое­но первоочередное воинское звание лейтенанта военнослужащему Национальной гвардии РК сержанту Жандосу Баянбаеву.

Напомним, что в декабре 2013 года в плановом железнодорожном карауле по перевозке осужденных недалеко от Семея личным составом караула была предотвращена попытка вооруженного побега осужденного. Помощник начальника караула сержант Жандос Баянбаев и часовой ефрейтор Нурасыл Мубараков получили огнестрельные ранения, но сорвали преступные планы. Сержант Жандос Баянбаев действовал решительно и самоотверженно, прикрыв своим телом сослуживцев от смертоносных пуль.

За проявленные мужество и героизм при несении воинской службы Указом Пре­зидента РК – Верховного Главнокомандую­щего Вооруженными силами Нурсултана­ Назарбаева сержант Ж. Баянбаев награжден орденом «Айбын» III степени, а ефрейтор Нурасыл Мубараков медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

Гидромет ответил: «Есть!»

В Вооруженных силах РК появилась новая служба. Гидрометеорологическое обеспечение – один из видов оперативного информирования в ВС РК, эти данные необходимы для эффективного применения военной техники, использования погодных условий при выполнении различных мероприятий.

Для обеспечения военных гидрометеорологической информацией было создано специальное управление. Военнослужащие-гид­рометеорологи контролируют укомплектование гидрометеорологических подразделений Вооруженных сил, собирают, обрабатывают, анализируют и передают в войска метеорологическую информацию, участвуют в расследовании авиационных происшествий, инцидентов и безопасности мореплавания и судоходства, а также ведут научно-методическую и изобретательскую работу в гидрометеорологических подразделениях ВС РК. 

Популярное

Все
26 человек погибли при взрыве на шахте в Турции, около 50 заблокированы под землей
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Минобороны предупредило казахстанцев о передвижении воинских эшелонов
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Найдены тела двух пропавших рыбаков в Павлодарской области
Правительство утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня Республики
Археологи, исследуя казахские зимовки вблизи Астаны, пополнили ее историю новыми данными
Президент поручил форсировать строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
Куда уплывают деньги? Чем занят фонд «Қазақстан халқына»? Этот вопрос волнует многих казахстанцев
Директор актюбинской школы устроил резню в своем доме
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
В ОБСЕ предложили Казахстану вместе работать над законом "О СМИ"
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
В обществе созрел запрос на обновление
"Нива" заехала под прицеп КамАЗа в Павлодарской области: 3 человека погибли
ЦИК: Мейрам Кажыкен соответствует требованиям к кандидатам в президенты РК
"Сейчас самое время" – Смаилов поручил оперативно заполнить овощехранилища
Кандидатура Токаева соответствует требованиям Конституции и закона о выборах – ЦИК
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Закон Республики Казахстан
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Указ Президента Республики Казахстан
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян

Читайте также

Свежий выпуск
АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА - ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Свежий выпуск
Чемпионат по гандболу среди девушек прошел в Астане в честь…
Свежий выпуск
В рамках ЕАЭС
Свежий выпуск
Вклад в продовольственную безопасность

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]