​Всеобщая тренировка

Главной целью занятий стало повышение слаженности действий органов управления и личного состава в выполнении поставленных задач в установленные сроки. По команде Генштаба группировка Сухопутных войск приступила к выполнению учебно-боевых задач в учебных центрах и полигонах. Из состава Сил воздушной обороны в воздух были подняты силы и средства, несущие бое­вое дежурство, осуществлен запуск двигателей авиационной техники различных типов, подготовлены к использованию запасные ­аэродромы. Для отработки учебных задач по противокорабельной, противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороне в море выведены корабли Военно-морских сил.

Общее руководство группировкой ВС осуществлялось из Центра стратегического управления первым заместителем минист­ра обороны РК – начальником Генерального штаба ВС РК генерал-полковником Сакеном Жасузаковым.

Вызвал огонь на себя

Приказом министра внутренних дел Казахстана Калмуханбета Касымова присвое­но первоочередное воинское звание лейтенанта военнослужащему Национальной гвардии РК сержанту Жандосу Баянбаеву.

Напомним, что в декабре 2013 года в плановом железнодорожном карауле по перевозке осужденных недалеко от Семея личным составом караула была предотвращена попытка вооруженного побега осужденного. Помощник начальника караула сержант Жандос Баянбаев и часовой ефрейтор Нурасыл Мубараков получили огнестрельные ранения, но сорвали преступные планы. Сержант Жандос Баянбаев действовал решительно и самоотверженно, прикрыв своим телом сослуживцев от смертоносных пуль.

За проявленные мужество и героизм при несении воинской службы Указом Пре­зидента РК – Верховного Главнокомандую­щего Вооруженными силами Нурсултана­ Назарбаева сержант Ж. Баянбаев награжден орденом «Айбын» III степени, а ефрейтор Нурасыл Мубараков медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

Гидромет ответил: «Есть!»

В Вооруженных силах РК появилась новая служба. Гидрометеорологическое обеспечение – один из видов оперативного информирования в ВС РК, эти данные необходимы для эффективного применения военной техники, использования погодных условий при выполнении различных мероприятий.

Для обеспечения военных гидрометеорологической информацией было создано специальное управление. Военнослужащие-гид­рометеорологи контролируют укомплектование гидрометеорологических подразделений Вооруженных сил, собирают, обрабатывают, анализируют и передают в войска метеорологическую информацию, участвуют в расследовании авиационных происшествий, инцидентов и безопасности мореплавания и судоходства, а также ведут научно-методическую и изобретательскую работу в гидрометеорологических подразделениях ВС РК.