Всепобеждающая сила Любви

Свежий выпуск
541
Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы
фото Юрия БЕККЕРА
Чудесная музыка, то стремительная, словно бег скакуна, и мощная, словно сотни водопадов, то нежная, словно хрустальная тонкая нить, колеблемая легким дуновением, сопровождала балет. По словам его создателей – балетмейстера, народной артистки РК Гульжан Туткибаевой, дирижера Ерболата Ахмедьярова, художников Павла Драгунова и Софьи Тасмагамбетовой, они использовали музыкальные произведения таких замечательных композиторов, как Евгений Брусиловский и Газиза Жубанова, Нургиса Тлендиев и Мынжасар Мангитаев, Мансур Сагатов и Тлес Кажгалиев, Алмас Серкебаев и Адиль Бестыбаев. Премьера прошла с аншлагом.
Действующие лица – Султан, Дочь Султана, Молодой Батыр, Дух Степи, Предводитель иноземного войска, военачальники, подруги Дочери Султана, посланницы Духа Степи, спутники молодого Батыра, охотники, народ, батыры. Их роли исполнили ведущие солисты балета и лауреаты международных конкурсов. Действие начинается с того, что Султан одного из могущественных улусов, желая упрочить свое положение в Степи, решает выдать замуж свою дочь за самого достойного воина. Для этого рассылает гонцов с вестью о назначенном состязании среди храбрых батыров. Но у Духа Степи свои планы по объединению разрозненных улусов, которые должны стать единым народом будущего ханства…
Сюжет разворачивается захватывающе, красиво и зрелищно. Настает день испытаний. Каждый улус хочет породниться с влиятельным Султаном и желает победы только своему батыру. Поэтому велик накал страстей! Лишь Дочь Султана равнодушна и тайком убегает в степь, где играет с подругами в «Сокыр-Теке» («Жмурки»). Вдруг мимо девушек пробегает преследуемая охотниками косуля. Во главе отряда Молодой Батыр соседнего улуса, также пренебрегший состязаниями ради своей страсти – охоты. И, о ужас, перепуганные подруги разбегаются, оставив Дочь Султана одну!
Пораженный красотой девушки Молодой Батыр останавливается. Охваченные зарождающимся светлым чувством, влюбленные остаются наедине. Они мечтают о любви и перед расставанием дают клятву в верности. Но, оказывается, есть свидетели их неожиданной встречи. Это вражеские лазутчики. Они решают разрушить их планы, и ночью похищают девушку. Горе обрушивается на народ Султана…
В это время во вражеском стане Предводитель иноземного войска грезит о захвате земель разрозненных племен. Вернувшиеся лазутчики приносят радостную для него весть – Степь не ожидает их вторжения. К тому же они выкрали у Султана его красавицу-дочь. При виде пленницы в сердце Предводителя разгорается страсть. Но Дочь Султана гордо отвергает его притязания. В ярости он дает приказ готовиться к войне!
Степи угрожает беда, а Молодой Батыр, не подозревая об этом, в одиночестве изливает скорбь и отчаяние по своей возлюбленной. Но внезапно перед ним поднимается буря, и его изумленному взору предстает Дух Степи. Он вещает о вторжении иноземцев и призывает встать на защиту Родины! Опомнившись от видения, Молодой Батыр, охваченный тревогой за судьбу родной земли, понимает – только в единстве можно противостоять врагу. Отныне он призван объединить некогда враждовавшие улусы ради защиты Отечества.
На сцене свершается поистине великая битва, и грозный враг разбит. Влюбленные обретают счастье. Но главная победа – это народ, впервые осознавший истинную силу в единстве. Под победным знаменем в ликовании он славит Молодого Батыра, ставшего Великим Ханом Великой Степи!

Популярное

Все
Хавбек по прозвищу Ваха: юбилей легенды казахстанского футбола
Как измеряется валовое национальное счастье рассказала аналитический психолог
Система предупреждения и реагирования на ЧС должна быть инклюзивной
Кызылординский областной историко-краеведческий музей пополнился новыми экспонатами
Ер-Төстік и Алдар-Көсе покоряют иностранного зрителя
Коммунальные беды «Энергетика»
Проекты Ассамблеи народа Казахстана помогают павлодарцам изучать государственный язык
В селе Кендала встретят холода с горячими батареями
20 семей в Жангалинском и Акжаикском районах получили заветные ключи
Победителей турнира памяти Дениса Тена наградили в Астане
Приаральский отряд Института археологии им. А. Маргулана завершил летние исследования памятников Жетиасарской культуры
Кряква, лысуха и серый гусь
В Алматы стартует теннисный турнир серии ATP 250
В мире любовных интриг и страстей
Примы и премьеры балета заговорили на сцене
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Сердце, тебе не хочется покоя?
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ждут туристов в Атырау
Primus inter pares
До 5 апреля 2025 года казахстанцы должны установить номерные знаки на свои мопеды
Без атомной генерации энергопереход не состоится
Не остаться бы сырьевым придатком
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Царь-рыбу – легендарного сибирского осетра – пробуют вернуть в Черный Иртыш
Кто в ответе за ИИ?
Полковник Айсулу Молдашева в армии уже почти четверть века
Токаев: «В Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний»
Казахстанскому прозаику и переводчику Герольду Бельгеру в октябре этого года исполнилось бы 90 лет
Добровольческое движение в Казахстане превратилось в мощную созидательную силу
Девять лет трудового стажа не засчитали пенсионеру в Павлодаре
Анастасия Ператинская называет себя амбассадором казахского языка
Труба пока не готова
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
В режиме мозгового штурма: ERG провела первый в Казахстане хакатон в алюминиевой отрасли
Как рождается мирный атом
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Принцип «слышащего государства»
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Закредитованность населения бьет все антирекорды
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер

Читайте также

Антикор рассказал о коррупции в сферах госслужбы, спорта и …
Монумент погибшим лесникам установили в области Абай
Под угрозой срыва
Успеть до следующего паводка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]