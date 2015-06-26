Всепобеждающая сила Любви Свежий выпуск 541 Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

фото Юрия БЕККЕРА

Чудесная музыка, то стремительная, словно бег скакуна, и мощная, словно сотни водопадов, то нежная, словно хрустальная тонкая нить, колеблемая легким дуновением, сопровождала балет. По словам его создателей – балетмейстера, народной артистки РК Гульжан Туткибаевой, дирижера Ерболата Ахмедьярова, художников Павла Драгунова и Софьи Тасмагамбетовой, они использовали музыкальные произведения таких замечательных композиторов, как Евгений Брусиловский и Газиза Жубанова, Нургиса Тлендиев и Мынжасар Мангитаев, Мансур Сагатов и Тлес Кажгалиев, Алмас Серкебаев и Адиль Бестыбаев. Премьера прошла с аншлагом.

Действующие лица – Султан, Дочь Султана, Молодой Батыр, Дух Степи, Предводитель иноземного войска, военачальники, подруги Дочери Султана, посланницы Духа Степи, спутники молодого Батыра, охотники, народ, батыры. Их роли исполнили ведущие солисты балета и лауреаты международных конкурсов. Действие начинается с того, что Султан одного из могущественных улусов, желая упрочить свое положение в Степи, решает выдать замуж свою дочь за самого достойного воина. Для этого рассылает гонцов с вестью о назначенном состязании среди храбрых батыров. Но у Духа Степи свои планы по объединению разрозненных улусов, которые должны стать единым народом будущего ханства…

Сюжет разворачивается захватывающе, красиво и зрелищно. Настает день испытаний. Каждый улус хочет породниться с влиятельным Султаном и желает победы только своему батыру. Поэтому велик накал страстей! Лишь Дочь Султана равнодушна и тайком убегает в степь, где играет с подругами в «Сокыр-Теке» («Жмурки»). Вдруг мимо девушек пробегает преследуемая охотниками косуля. Во главе отряда Молодой Батыр соседнего улуса, также пренебрегший состязаниями ради своей страсти – охоты. И, о ужас, перепуганные подруги разбегаются, оставив Дочь Султана одну!

Пораженный красотой девушки Молодой Батыр останавливается. Охваченные зарождающимся светлым чувством, влюбленные остаются наедине. Они мечтают о любви и перед расставанием дают клятву в верности. Но, оказывается, есть свидетели их неожиданной встречи. Это вражеские лазутчики. Они решают разрушить их планы, и ночью похищают девушку. Горе обрушивается на народ Султана…

В это время во вражеском стане Предводитель иноземного войска грезит о захвате земель разрозненных племен. Вернувшиеся лазутчики приносят радостную для него весть – Степь не ожидает их вторжения. К тому же они выкрали у Султана его красавицу-дочь. При виде пленницы в сердце Предводителя разгорается страсть. Но Дочь Султана гордо отвергает его притязания. В ярости он дает приказ готовиться к войне!

Степи угрожает беда, а Молодой Батыр, не подозревая об этом, в одиночестве изливает скорбь и отчаяние по своей возлюбленной. Но внезапно перед ним поднимается буря, и его изумленному взору предстает Дух Степи. Он вещает о вторжении иноземцев и призывает встать на защиту Родины! Опомнившись от видения, Молодой Батыр, охваченный тревогой за судьбу родной земли, понимает – только в единстве можно противостоять врагу. Отныне он призван объединить некогда враждовавшие улусы ради защиты Отечества.

На сцене свершается поистине великая битва, и грозный враг разбит. Влюбленные обретают счастье. Но главная победа – это народ, впервые осознавший истинную силу в единстве. Под победным знаменем в ликовании он славит Молодого Батыра, ставшего Великим Ханом Великой Степи!