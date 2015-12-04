Наращивание капитала будет идти за счет средств материнского банка до конца 2015 года. Казахстанскому подразделению также будет предоставлен субординированный заем. В итоге до конца года в ВТБ-Казахстан будет вложено до 40 млн долларов.

– Тем самым мы подчеркиваем, что пришли в Казахстан всерьез и надолго, – заявил Михаил Якунин. – Мы выстраиваем универсальный банк и нацелены на стабильный, планомерный и органический рост бизнеса в рес­публике.

Банк уже сейчас представлен во всех секторах экономики: 45% его кредитного портфеля – средний и крупный бизнес; около 20% – малый и около 35% приходится на розницу. Михаил Якунин также отметил результативность совместных действий Правительства и НБ РК, нацеленных на стабилизацию финансового сектора респуб­лики, адаптацию участников рынка к плавающему валютному курсу, системную устойчивость к внешним шокам.