Всероссийский рейтинг трезвости возглавила Чечня

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Фото с сайта tass.ru
По итогам совместного исследования федерального проекта "Трезвая Россия" и центра информационных коммуникаций "Рейтинг" Чеченская республика стала лидером "Национального рейтинга трезвости". Второе и третье места заняли Ингушетия и Дагестан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, в первую пятерку попали также Москва и Санкт-Петербург.

"При составлении рейтинга использовались различные показатели, среди которых численность больных алкоголизмом, смертность от алкогольного отравления, объемы продаж алкоголя, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения", – поясняется в сообщении.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Чечня стала лидером во всероссийском рейтинге трезвости благодаря труду всех ветвей власти, духовенства и общественных организаций.

"Сегодня на улицах республики невозможно увидеть нетрезвого человека. Спиртные напитки продаются только с восьми до десяти часов утра. Алкоголя нет в меню ресторанов и кафе. Я желаю, чтобы во всех регионах нашей страны произошло резкое снижение уровня потребления алкоголя населением. Россия должна стать трезвой страной", – написал Кадыров на своей странице в соцсети.

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