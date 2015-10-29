Всестороннее и объективное расследование Свежий выпуск 447 Ольга ЛЬВОВА

Вследствие полученных ожогов он скончался в городской больнице. В тот же день специальным прокурором прокуратуры Жамбылской области было начато расследование по статье 105 (доведение до самоубийства) и статье 362 (превышение власти или должностных полномочий) УК РК. Наряду с этим в целях обеспечения всестороннего и объективного изучения обстоя­тельств Генпрокурор из числа наиболее опытных сотрудников центральных аппаратов ГП, КНБ и МВД создал межведомственную следственно-оперативную группу.

Как сообщила пресс-служба ГП РК, на сегодня установлено, что 22 октября Е. Бектибаев был задержан. В ходе обыска у него обнаружили 285,9 грамма гашиша. При медицинском освидетельствовании установлен факт употребления им наркотиков. С учетом признания вины, а также выраженного желания сотрудничать со следствием подозреваемый в тот же день был отпущен домой под обязательство явиться к следователю.

Оценка законности задержания и проведенных следственных действий будет дана межведомственной следственно-оперативной группой в рамках отработки версии доведения Е. Бектибаева до самоубийства, а также о возможных неправомерных действиях сотрудников полиции.

Согласно показаниям, полученным от родственников и знакомых Е. Бектибаева, они находились на месте событий и оказывали содействие погибшему по его собственной просьбе. Им было известно о его намерении лишь поджечь ногу. Участники акции заранее распределили роли ответственных за видеосъемку и тушение огня.

Следствием изучаются сведения и о личности погибшего. Установлено, что Е. Бектибаев работал на рынке носильщиком. Ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение в Таразе тяжелых ножевых ранений несовершеннолетнему – студенту одного из колледжей, а также серию краж в Алматы (назначено наказание в виде четырех лет ограничения свободы).

Экспертиза показала, что в момент совершения самоподжога он находился в состоянии наркотического опьянения. В сообщении отмечается, что ранее Бектибаев в органы прокуратуры с жалобами на неправомерные действия сотрудников полиции не обращался. В настоящее время расследование продолжается.



