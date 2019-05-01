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Всестороннее развитие Алматы

Первой в Алматы Глава государства посетил юношескую библиотеку имени Жамбыла. Президент ознакомился с деятельностью этого учреж­дения, преобразованного в рамках программы «Рухани жаңғыру» в молодежный интеллектуальный центр. Сейчас он работает в формате оpen space, здесь имеются зоны элект­ронных ресурсов, книжных и периодических изданий, просмотра фильмов. Есть возможности проводить презентации, тренинги и конференции. Центр входит в единую библиотечную систему города с общим книжным фондом более 1,8 млн экземпляров.

Касым-Жомарт Токаев рассказал представителям молодежи и волонтерского движения, с которыми встретился в библиотеке, о своем жизненном пути.

– Когда я работал заместителем Генерального секретаря ООН, то уделял очень большое внимание волонтерской деятельности. Мы собирали форумы волонтеров из многих стран мира. Работая в Парламенте Казахстана, мы приняли закон о волонтерстве. Со стороны государства делается все для поддержки и развития этого движения, – подчеркнул Президент.

Глава государства также сообщил, что в ближайшее время планируется провести большой Форум волонтеров страны.

Следующим Президент Казахстана посетил Центр многодетных матерей «Бақытты отбасы». Здесь Главе государства была представлена информация о ходе исполнения поручения Первого Президента – Елбасы по социальной поддержке многодетных матерей и малообеспеченных семей.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой первого в стране Центра многодетных матерей «Бақытты отбасы», работающего по принципу «одного окна». Деятельность учреждения направлена на повышение качества жизни социально уязвимых семей и укрепление их экономичес­кой самостоятельности. Здесь многодетные матери могут получить психологическую и юридическую консультацию, обучиться новым профессиям и навыкам компьютерной грамотности.

Также Глава государства посетил Центр урбанистики города Алматы.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности цифрового геоинформационного центра, НИИ «Алматыгенплан», Центра развития Алматы, общественной приемной Open Almaty. Глава государства ознакомился с планами по дальнейшему обустройству городского пространства и осмотрел голографический макет города в виде 3D-проекции.

Президенту Казахстана также было доложено о реа­лизации основных инфраструктурных проектов в Индустриальной зоне Алматы. Здесь реализуются 39 проектов на 144 млрд тенге, соз­дано 5 тыс. рабочих мест за счет японских, корейских, китайских, немецких и других иностранных инвестиций. В частности, в Индустриальной зоне размещены следующие объекты: ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan», завод по производству электрических автобусов ТОО «Falcon Euro Bus», ТОО «Tokyo Rope Almaty», предприятия обрабатывающей, пищевой и легкой промышленности, мусоросортировочный комплекс.

По итогам посещения Глава государства дал ряд поручений по развитию города Алматы, сообщила пресс-служба Президента.

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