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Всестороннее развитие Алматы
Первой в Алматы Глава государства посетил юношескую библиотеку имени Жамбыла. Президент ознакомился с деятельностью этого учреждения, преобразованного в рамках программы «Рухани жаңғыру» в молодежный интеллектуальный центр. Сейчас он работает в формате оpen space, здесь имеются зоны электронных ресурсов, книжных и периодических изданий, просмотра фильмов. Есть возможности проводить презентации, тренинги и конференции. Центр входит в единую библиотечную систему города с общим книжным фондом более 1,8 млн экземпляров.