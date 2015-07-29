Всевидящий помощник Свежий выпуск 397 Любовь ДОБРОТА

В районном центре – селе Темирлан установлено 12 камер наружного видеонаблюдения на перекрестках, в общественных местах, возле школ и рынков. Они имеют доступ ко всем базам данных полиции, что позволяет вести наблюдение за порядком в онлайн-режиме.

Из бюджета Ордабасынского района на строительство мини-ЦОУ было выделено 12 млн тенге. Это даст возможность полицейским, не выходя из кабинета, следить за порядком на территории обслуживания. Все камеры видеонаблюдения последнего поколения, они могут самостоятельно вращаться по периметру, меняя обзор на 360 градусов, оснащены ночным видением, а картинка различима даже при плохой погоде. Видео­камеры способны определить номер разыскиваемой автомашины и передать сведения на пульт дежурного. Это также позволит горожанам в любое время суток обратиться в полицию и оперативно получить помощь, вовремя пресекать правонарушения и раскрывать преступления по горячим следам.

Это 14-й по счету центр оперативного управления, работающий в Южно-Казахстанской области. До этого в 13 районах работало 145 видеокамер. Из местного бюджета на их приобретение и установку выделено в общей сложности 170 млн тенге. Такое техническое оснащение стало основой для составления 3 700 протоколов о мелких правонарушениях, таких как торговля и курение в неположенных местах, нарушения Правил дорожного движения, хулиганство.



