Вскрытие показало

Протяженность автотрасс и уличной сети городов и поселков области составляет 9 989 км. В прошлом году за счет 27,6 млрд тенге, выделенных из всех источников финансирования, было отремонтировано 1 316,2 км дорог. Благодаря этому, судя по официальным данным, ситуация с дорогами в области, как бы парадоксально это ни звучало, стала одной из лучших в республике.

В прошлом году удельный вес дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии вырос до 90%, а уличной сети составил 76%, что позволило региону занять вторую строку в общем рейтинге. Однако в адрес местных властей не прекращается поток дорожных нареканий. Так в чем же дело?

Корень зла

Одну из причин озвучил местный таксист:

– Наши дороги в таком плачевном состоянии потому, что все делается несвоевременно – сначала прокладывают асфальт, а затем вспоминают, что не заменили трубы теплотрассы или газопровода, – возмущается извозчик. – К тому же нет должной ответственности у коммунальных служб. Зачастую, вскрывая асфальтовое покрытие и делая свой ремонт, они затем, как положено, его не восстанавливают. Вот и получается, что едешь, а вместо нормальной дороги, которую вроде бы недавно проложили, яма на яме.

Для того чтобы такого не происходило, думается, необходим план совместных действий коммунальных служб и местных властей. Важно согласовать и утвердить график последующих сервисных и строительных работ. И начинать их надо с тех улиц, где ремонт еще не производился совсем или уж очень давно, там, где люди годами ждут и просят о помощи. На мой взгляд, в первую очередь это касается микрорайо­нов, где проживает основная масса горожан и годами ждет улучшения условий, отдаленных участков города, где население мучается изо дня в день, особенно в непогоду, и частного сектора, также обделенного вниманием властей.

Многие возмущены тем, что до них не доходит очередь, потому что основные заботы чиновников связаны прежде всего с центром города, где и без того вполне удовлетворительное сос­тояние дорог. За исключением разве что проспекта Абая, который некоторое время назад был капитально отремонтирован, но уже сегодня состояние его проезжей части оставляет желать лучшего.

Вот и недавно на встрече с акимом Тараза журналисты подняли вопрос о качестве дорожно-строи­тельных работ, проведенных на этой центральной улице.

По информации представителей масс-медиа, 3 года назад по проспекту Абая была проведена реконструкция теплотрассы, в результате чего пострадал асфальт. За это время под давлением возмущенной общественности подрядчик уже дважды восстанавливал покрытие, но дорога до сих пор в плачевном состоянии, и это подтвердит в Таразе любой автовладелец. На асфальте осталось очень много ям и ухабов.

В конце прошлого года здесь была проведена проверка, которая установила, что дорожники не уложили два слоя щебня, как того требовалось по технологии.

В то же время непонятно, где был технадзор? Возможно, такого бы не случилось, присутствуй инспекторы при сдаче дороги в эксплуатацию… Как отметил аким Тараза Ержан Жилкибаев, он в курсе дела и полностью согласен, что состояние дороги оставляет желать лучшего. Что касается исполнителя работ на проспекте Абая, в отношении него в настоящее время идет судебное разбирательство.

Глава города заверил, что усилит контроль над подрядчиками, и если у них имелись какие-то гарантийные обязательства, они непременно будут исполнены.

По информации областного филиала Национального центра качества дорожных активов, еще в прошлом году по поручению акима области Бердибека Сапарбаева были отобраны и испытаны пробы асфальта на участках восстановления покрытия по улице Абая. В ходе осмотра выявлено, что асфальтобетонная смесь укладывается на неподготовленное основание, по проекту в основание покрытия должен быть уложен черный щебень толщиной 12 см, этого слоя не оказалось.

После черного щебня должен быть уложен слой крупнозернис­той пористой асфальтобетонной смеси толщиной 8 см, и он отсутствует. На деле укладывается сразу мелкозернистая асфальтобетонная смесь. Кроме того, толщина покрытия меньше положенного на 0,5–2,5 см. Анализ отобранной асфальтобетонной смеси показал несоответствие нормативам по водонасыщению и прочности. Коэффициент уплотнения кернов также не соответствует нормативам.

– На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что подрядная организация полнос­тью игнорирует существующие нормативные документы, работы ведет не по проекту, использует непроверенный материал, очень много мусора в асфальтобетонных покрытиях. Все это приведет к многочисленным дефектам – возникновению просадок, ямочности, колейности... Куда смотрят технадзор и заказчик, непонятно?! – возмутился в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций директор филиала Национального центра качества дорожных активов по Жамбылской области Мырзахмет Ибрагимов.

Также в ходе совместного с антикоррупционной службой выезда осмотрены работы по текущему ремонту улиц областного центра.

К примеру, в 10-м микрорайоне велись работы по ямочному ремонту без предварительной очистки и обмазки подготовленных ям, в 3-м микрорайоне наблюдалось недоуплотнение выполненного ямочного ремонта. Согласно анализу дефектов на автодорогах общего пользования основной причиной возникновения подобных изъянов стал некачественный стройматериал.

– Испытанный асфальтобетон показал, что подрядчики экономят на всем, в том числе на битуме, который зачастую непонятного качества, а минеральный порошок вообще прак­тически не добавляется, – отметил Мырзахмет Ибрагимов. – Часто не соблюдается процесс производства работ – используются асфальтовые катки без соблюдения параметров по тоннажу, не поливается и не укатывается необходимым количеством проходов основание дороги, что оборачивается просадками. Толщина укладываемых слоев основания и покрытия тоже не везде соответствует проекту. Из отобранных нами проб из покрытия (керны) большинство не соответствуют стандартам по коэффициенту уплотнения.

В качестве еще одной причины плохого качества дорог Мырзах­мет Ибрагимов отметил слабую работу технадзора, представители которого вообще редко появляются на объектах, а если и бывают, то ничего, кроме рулетки, у них с собой нет.

– Ничего, кроме ширины и длины участка такой специалист проверить не может, – говорит директор филиала Национального центра качества дорожных активов по Жамбылской области. – Большинство работ принимается без лабораторных анализов используемого материала. Так, например, Меркенский отдел ЖКХ за плохое отношение к своим договорным обязательствам расторг договор с ТОО «Амаль» на техническое сопровождение и заключил договор с нами.

Причиной быстрого разрушения дорожного полотна за чертой города служат также грузовые машины. Как отметил Мырзах­мет Ибрагимов, около 60% разрушения асфальта происходит из-за высокой нагрузки на ось, чем грешат многотонные фуры. Дело в том, что многие дороги местного значения строились еще в 70–80-х годах прошлого столетия и были рассчитаны на нагрузку до 8 тонн. В прошлом году был проведен средний ремонт ряда автодорог областного значения, по которым сегодня в большом количестве и с заметным перегрузом до 60–100 тонн перевозят стройматериалы (уголь, соль, асфальтобетон) в Туркестанскую область и Кыргызстан. Это неминуемо ведет к разрушению как старых, так и новых и отремонтированных дорог, в том числе отрицательно воздействуют на цементно-бетонное покрытие.

– В прошлом году подрядная организация ТОО «Арайстроймаркет-2003» за свой счет произвела ремонт дефектов, которые возникли во многом и из-за большегрузного транспорта, а они как ездили с перегрузом, так и продолжают. Дороги не выдерживают таких нагрузок, разрушаются, и завтра все опять будут винить дорожников в некачественном ремонте, – сказал Мырзахмет Ибрагимов.

Глас народа

Весьма нелестные высказывания в адрес заказчиков и исполнителей уже можно прочесть в социальных сетях.

Житель областного центра Николай Пак написал: «В районе Аспары и Благовещенки ситуация удручающая. Подъезды к Шу с любого направления в ужасном состоянии. Дорога на Сарыкемер вряд ли проживет дольше двух лет – плохо подготовлено основание. Про город молчу. Там и так все видно».

Когда речь зашла об установке на дорогах видеокамер, одни стали даже шутить, что, мол, зачем они нужны, если все равно на них не разгонишься: ямы да бугры. Другие смирились, лелея себя надеждой, что, возможно, благодаря им чиновники наконец увидят, насколько плохое состояние асфальтового покрытия в городе.

К примеру, житель Тараза Мадияр Бекбаев опубликовал видео­ролик, на котором отчетливо виден разбитый участок прямо на перекрестке улиц Лермонтова и Ташкентской. К тому же неравнодушный гражданин уверен, что всегда загруженная Ташкентская давно нуждается не только в ремонте, но и расширении.

Как отметили в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, по указанному адресу в ближайшее время начнутся соответствующие работы.

Другой местный житель Виталий Каржаубаев сетует на состояние дороги вдоль улицы Байзак-батыра. По его словам, она практически вся разбита. В районе бани вообще сплошные ямы. А дальше, в сторону поликлиники, асфальт вовсе просел, сообщает он.

Вместе с тем граждане считают, что взяточничество проник­ло уже на все уровни, хотя для предотвращения коррупционных рисков в дорожной отрас­ли в рамках проекта «Сапалы жол – адалдық алаңы» созданы рабочие группы, которые, как заверил начальник областного управления пассажирского транс­порта и автомобильных дорог Бакытжан Жанибеков, инспектировали качество строительства и реконструкции дорог.

Люди подозревают в коррумпированности всех участников рынка дорожного строительства, начиная от заказчиков, генеральных подрядчиков, проверяющих органов и рядовых исполнителей.

Так, жительница областного центра Тамара Батча пишет на своей странице, что «автодороги в Таразе в ямах и ухабах, а подрядчики с домами, ресторанами и спортивными клубами! Вот где деньги налогоплательщиков!». «Чем хуже дороги, тем богаче дорожники и приемщики», – соглашается Сергазы Кылышбаев. В свою очередь другой житель Али Карибай поделился секретом одной из строительных компаний, глава которой как-то обмолвился, что дает «вознаграждение» как при получении дорожного подряда, так и при сдаче объекта. К тому же зарплату рабочим он выплачивает не в полном объеме и сильно экономит на строи­тельных материалах, покупая самые дешевые, а качество работ его ничуть не заботит, ведь главное – набить собственный карман. Отсюда и результат – быстроразрушающиеся дороги. Горожанка Роза Мусабаева считает, что в первую очередь чиновники просто забыли о порядочности и ответственности перед народом, а ведь зарплату получают именно от него.

Следить и соблюдать

Между тем руководство облас­ти требует от ответственных лиц именно высокого качества ремонтно-строительных работ. Этого же направления придерживаются в региональном профильном ведомстве.

– Главное внимание в регио­не уделяется качеству строительства дорог. В этих целях Центром качества дорожных активов совместно с управлением пассажирского транспорта и автодорог взято на анализ более 1 000 проб, выписано 153 предписания, которые исполнены в ходе реализации проектов, – отметил Бакытжан Жанибеков.

Кроме того, за неудовлетворительное содержание дорог привлечен к ответственности ряд должностных лиц.

– Только за 3 месяца текущего года в целях обеспечения бе­зопасности дорожного движения проведено 493 обследования автомобильных дорог области, при этом осмотром охвачено 3 088 километров. В ходе проверки выявлено 2 117 дефектов. По результатам обследований руководителям дорожных организаций выдано на исполнение 493 предписания. За невыполнение установленных требований в сфере дорожного движения в ходе проведения работ по содержанию и ремонту дорог к административной ответственности привлечено 46 должностных лиц подрядных организаций, – отметил начальник управления административной полиции областного департамента полиции полковник Мамбет Смаилов.

В целом для развития инфраструктуры на 2020–2025 годы в рамках программы «Нұрлы жол» от Жамбылской области предложено к осуществлению 82 проекта на общую сумму 52 млрд тенге. В случае их одобрения доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии в облас­ти в 2025 году достигнет 100%. Но опять же при условии, если госслужащие будут следить за вверенными им участками, подрядчики – работать качественно и добросовестно, а многотонные грузовики – соб­людать нормы нагрузки на ось…