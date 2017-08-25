​Вскрытый конверт

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Наталия Акопян

Тенденции и перспективы развития современных механизмов противодействия коррупции в сфере здравоохранения обсудили на международной научно-прак­тической конференции. В своем выступлении заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев отметил значительные успехи Казахстана в области здравоохранения. Так, за годы независимости показатель младенческой смертности снизился в 3 раза, материнская смертность сократилась на 84%, смерть от туберкулеза – на 66%, продолжительность жизни казахстанцев увеличилась на 4,4 года. Также он призвал объединить усилия в предупреждении коррупционных рисков, в том числе на этапе становления системы обязательного медицинского страхования.

– В настоящее время система здравоохранения сопровождается значительными проблемами, среди которых несовершенство отраслевого законодательства, обус­ловленное его нестабильностью, низкая оплата труда отдельных категорий медицинских работников, которая вынуждает их искать дополнительный заработок. Остро стоит вопрос лоббирования интересов фармкомпаний и частных клиник посредством выписывания неоправданно дорогих лекарственных средств или навязывания различных методов диагностики и лечения, – сказал заместитель председателя АДГСПК.

Солидарность во мнении высказал также ответственный сек­ретарь Министерства здравоохранения РК Болат Токежанов. Он признал существование проблем, по которым, однако, ведется большая работа.

Наряду с этим на конференции обсуждались вопросы закупа и автоматизации медицинских услуг. Руководитель управления по государственным закупкам Агентства социального обслуживания Грузии Бесик Датукишвили презентовал в докладе опыт проведения элект­ронных государственных закупок своей страны. Как он подчеркнул, бумажная система означает нулевую прозрачность.

– С 2010 года Грузия полностью перешла на электронный способ государственных закупок. Создан сайт Агентства госсзакупок – единая площадка, которая обеспечивает публичность, общественность, гласность. Есть система так называемых «реверсных» аукционов, на которых поставщики трижды снижают цену. Побеж­дает, соответственно, участник, предложивший самую низкую, но адекватную цену. Проводятся также консолидированные тендеры. Работает все по принципу «вскрытого конверта»: во избежание сговора участники не знают друг друга, не видят цен и условия, на которых подали заявки, – рассказал Бесик Датукишвили.

В свою очередь Алик Шпекбаев отметил, что Казахстану необходимо перенимать опыт других стран в решении проблем коррупции. Подробнее об этих проблемах в своем докладе рассказал руководитель департамента антикоррупционной политики РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Салауат Муксимов.

– Ко всему прочему это еще наличие прямого контакта с гражданами, обращающимися по тем или иным вопросам, несовершенство процедур закупок в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. 80% опрошенного населения не знают перечень медицинских услуг, оказываемых на безвозмездной основе. Коррупционные риски в системе формирования лекарственных формуляров. В угоду чьих-то интересов в списки лекарственных средств могут быть включены небезопасные лекарства. Отсутствие эффективных механизмов общественного контроля также благоприятно сказывается на росте коррупции в стране, – ­подытожил он.

В целом участники конференции высоко оценили принимаемые меры по противодействию коррупции в сфере здравоохранения и выразили готовность к сотрудничеству в вопросе ее искоренения.

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