​Вскрытый конверт

Тенденции и перспективы развития современных механизмов противодействия коррупции в сфере здравоохранения обсудили на международной научно-практической конференции. В своем выступлении заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев отметил значительные успехи Казахстана в области здравоохранения. Так, за годы независимости показатель младенческой смертности снизился в 3 раза, материнская смертность сократилась на 84%, смерть от туберкулеза – на 66%, продолжительность жизни казахстанцев увеличилась на 4,4 года. Также он призвал объединить усилия в предупреждении коррупционных рисков, в том числе на этапе становления системы обязательного медицинского страхования.
– В настоящее время система здравоохранения сопровождается значительными проблемами, среди которых несовершенство отраслевого законодательства, обусловленное его нестабильностью, низкая оплата труда отдельных категорий медицинских работников, которая вынуждает их искать дополнительный заработок. Остро стоит вопрос лоббирования интересов фармкомпаний и частных клиник посредством выписывания неоправданно дорогих лекарственных средств или навязывания различных методов диагностики и лечения, – сказал заместитель председателя АДГСПК.
Солидарность во мнении высказал также ответственный секретарь Министерства здравоохранения РК Болат Токежанов. Он признал существование проблем, по которым, однако, ведется большая работа.
Наряду с этим на конференции обсуждались вопросы закупа и автоматизации медицинских услуг. Руководитель управления по государственным закупкам Агентства социального обслуживания Грузии Бесик Датукишвили презентовал в докладе опыт проведения электронных государственных закупок своей страны. Как он подчеркнул, бумажная система означает нулевую прозрачность.
– С 2010 года Грузия полностью перешла на электронный способ государственных закупок. Создан сайт Агентства госсзакупок – единая площадка, которая обеспечивает публичность, общественность, гласность. Есть система так называемых «реверсных» аукционов, на которых поставщики трижды снижают цену. Побеждает, соответственно, участник, предложивший самую низкую, но адекватную цену. Проводятся также консолидированные тендеры. Работает все по принципу «вскрытого конверта»: во избежание сговора участники не знают друг друга, не видят цен и условия, на которых подали заявки, – рассказал Бесик Датукишвили.
В свою очередь Алик Шпекбаев отметил, что Казахстану необходимо перенимать опыт других стран в решении проблем коррупции. Подробнее об этих проблемах в своем докладе рассказал руководитель департамента антикоррупционной политики РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Салауат Муксимов.
– Ко всему прочему это еще наличие прямого контакта с гражданами, обращающимися по тем или иным вопросам, несовершенство процедур закупок в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. 80% опрошенного населения не знают перечень медицинских услуг, оказываемых на безвозмездной основе. Коррупционные риски в системе формирования лекарственных формуляров. В угоду чьих-то интересов в списки лекарственных средств могут быть включены небезопасные лекарства. Отсутствие эффективных механизмов общественного контроля также благоприятно сказывается на росте коррупции в стране, – подытожил он.
В целом участники конференции высоко оценили принимаемые меры по противодействию коррупции в сфере здравоохранения и выразили готовность к сотрудничеству в вопросе ее искоренения.