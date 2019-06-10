Вслед за хозяевами

Всего в соревнованиях приняли участие 14 наших спортсменов, а в активе команды Казахстана 8 наград. Ольга Сафронова (бег на 100 м – 11,33 сек.), Маргарита Мукашева (800 м – 2 мин. 03,95 сек.) и Михаил Литвин (400 м – 46,21 сек.) поднялись на первую ступеньку пьедестала почета.

«Серебро» у Элины Михиной (400 м), Ивана Иванова (толкание ядра), а также у женской эстафетной команды 4 х 100 м (Рима Кашафутдинова, Элина Михина, Светлана Голендова и Ольга Сафронова). Третье место заняли Надежда Дубовицкая (прыжки в высоту) и мужская эстафетная команда 4 х 100 м (Давид Ефремов, Дамил Сутжанов, Сергей Русак и Александр Каспер). В общекомандном зачете наша сборная на 2-м месте, она уступила только легкоатлетам Китая.