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​Вслед за Ираном – Турция

Юрий ЛИ

Но, как выяснилось, не только бизнес-структуры Ирана заинтересованы в развитии главной рисовой житницы Казахстана и готовы к совместной работе. На днях в регион «прощупать местную почву» для аналогичного сотрудничества прибыла делегация предпринимателей из Турции, где цена килограмма риса также дотягивает до 1,5 доллара (500 тенге), при этом площадь для производства ограничена. Гости посетили местный НИИ риса им. И. Жахаева, ознакомились с возделываемыми сортами злака и технологиями производства, побывали на плантациях рисосеющих предприятий и даже на рынке, изучив цены на местный «жемчуг».

Интересно и продуктивно прошла встреча турецких бизнесменов с рисоводами и в региональной Палате предпринимателей «Атамекен». Гости не ограничились комплиментами, высоко оценив достижения аграриев, в том числе качество товарной крупы. Последовали и конкретные предложения по кооперации, которая предусматривает не просто обеспечение посевным материалом популярных в этой стране сортов, но и выкуп всего полученного урожая. Была обещана и помощь по внедрению евростандарта возделывания культуры, на который уже перешли рисоводы Турции. 

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