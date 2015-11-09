Пришельцы, но не космические



Европа на фоне затопившего континент потока беженцев и следующих один за другим сбоев финансовой системы в той или иной мере осознанно запустила программу «поиска внешнего врага». Это уже традиционная техника, применяемая, когда внутри страны или объединения нарастает вал проблем, и необходимо воодушевить людей общей идеей борьбы с кем-то извне. Обычно в роли внешнего врага выступают конкретные страны, объединения и даже космические пришельцы.

Ситуация назрела настолько, что некоторые европейские СМИ отражают картину, когда поиск внешнего врага доводится до абсурда и переходит в параноидальную идею о том, что кругом – сплошное минное поле.

«Привыкнув сосредотачиваться на внутренних проблемах Евросою­за, мы не отдаем себе полного отчета в том, что внешние являются более важными», – заявляет испанская El Periodico.

Издание утверждает, что Европа представляет собой оазис, окруженный пороховыми бочками. Такие результаты дает беглый взгляд на дугу, которая окружает Европу с юга на восток.

Первым пугающим фактором признан хаос от Алжира до ворот Египта, за небольшим и отнюдь не безопасным исключением в лице Туниса. На этой территории европейские аналитики видят прежде всего борьбу различных группировок. Эксперты указывают на то, что Египет вновь стал репрессивной военной диктатурой, союзником Запада, но при этом мало заботящимся о своем собственном народе. Растущая нищета вместе с властью исламистов может привести к взрыву. На Ближнем Востоке исчезли надежды на жизнеспособное палестинское государство. Даже в отношении Турции идет речь, что она становится все более неудобным союзником.

Выясняется, что пока сирийские беженцы скапливались в близлежащих к зоне конфликта странах, война мало беспокоила европейцев. Тревога и паника начались, когда Турция стала направлять сотни тысяч беженцев на континент. Теперь же в Европе нарастает нестабильность из-за того, – уверяют эксперты, – что демократические перспективы становятся все более туманными или исчезают вовсе.

«Может ли Европа что-то противопоставить окружающим ее пороховым бочкам?» – задаются вопросом СМИ. И утверждают, что в ближайшем будущем крыть будет нечем. Все, что остается, – уповать на то, что эти бочки не взорвутся, поставить несколько свечек, чтобы Германия – наилучшим образом подготовленная и наименее эгоистичная европейская страна – стала играть главенствующую роль также и в области внешней безопасности», – рекомендует европейцам El Periodico.

Между тем ряд изданий не разделяет такой надежды на Германию. Все чаще звучат заявления о завершении «эпохи Меркель». И хотя авторитетный Bloomberg заверяет, что у Канцлера ФРГ нет причин для паники, это не вызывает ожидаемого расслабленного успокоения. И вот уже американские СМИ подхватывают идею о том, что Европа бредет вслепую по минному полю.

«Реакция Европы на стратегические вызовы, с которыми она столкнулась – вопрос беженцев, спасающихся от насилия на Ближнем Востоке, беспорядки в Северной Африке, – создает впечатление, что ее лидеры просто не знают, что делать. И по всей видимости, они действительно не знают», – заявляет американское издание Project Syndicate.

И снова акценты делаются на внешние вызовы, вялая реакция на которые со стороны Европы вызвана стагнацией экономики Евросоюза.

Хотя все же есть надежда на излечение от идеи о том, что кругом враги. Ряд аналитиков не первый год настойчиво рекомендует ЕС проанализировать свои ошибки и заняться стратегическими реформами в экономике, чтобы вернуть континент на путь экономического роста. Теперь политические лидеры начали обращать внимание на такие выводы и публикации, предлагая сначала внутренние экономические корректировки, а затем уже – поиск внешних причин существующих проблем.

Ближний Восток: брат на брата

Наиболее опасные симптомы проявляются в «поведении» стран на Ближнем Востоке. Военные конфликты, зачастую подогреваемые вмешательством извне, со стороны крупных политических игроков привели к созданию атмосферы, где правит бал «психотическая триада» – обида, вина и страх. Окончательное помутнение сознания вызвало попадание в этот и без того токсичный коктейль религиозного компонента. Спекуляции на тему ислама, извращение религиозных догматов и превращение их в инструменты «промывки мозгов» привели к тому, что темпераментные ближневосточные «братья» начали выяснять отношения и вцепились друг в друга под радостные крики провокаторов.

«Если бы вы проехали по Ближнему Востоку два поколения назад, вы были бы поражены его этническим, религиозным и культурным разнообразием. Многочисленные еврейские и христианские сообщества играли значительную роль в Тегеране, Багдаде и Каире. Ливаном и Сирией управляли меньшинства, которые с терпимостью относились к многонациональному и многоконфессиональному населению. Курды, арабы, друзы, турки, евреи и множество соперничающих сект трех аврамических религий жили плечом к плечу – не в идиллическом мире, разумеется, но в условиях относительно стабильной терпимости», – ностальгирует The Globe And Mail.

В 2015 году, утверждают аналитики, наблюдается противоположная тенденция: Запад становится все более многонациональным и разнообразным, тогда как Ближний Восток распадется на ряд этнически и религиозно гомогенных государств и регионов. Ирак разделился на курдские, шиитские и суннитские территории. В Египте, как сообщает ряд СМИ со ссылкой на выступление научного сотрудника Брукингского института (Вашингтон, США) Шади Хамида, военный режим президента Абделя Фаттаха ас-Сиси вытеснил и радикализировал Мусульманское братство, став таким же репрессивным по отношению к меньшинствам, как и его предшественники.

Бессмертные теории заговоров

Что нужно сделать, чтобы решить эти и другие проблемы? Этот вопрос волнует человечество, но ответа найти так и не удается. И вот когда общество не готово даже к тому, чтобы жить рядом с себе подобными, наука вбрасывает в массы теорию о создании сверхлюдей. Естественно, возникают опасения, что благие намерения ученых спровоцируют появление фашизма с новым лицом. Тем более что рецидивы этого явления все острее ощущаются в той же Европе.

Итак, о чем же идет речь? Как выяснилось, в сети и СМИ все чаще обсуждается теория о перепрограммировании кода ДНК.

«За последние несколько лет геномика добилась больших научных результатов. Например, стало возможным прочитать человеческий геном и исправить все известные ошибки», – утверждает британская Aeon Magazine, цитируя исполнительного директора Cambrian Genomics, пообещавшего «подредактировать все живое».

Издание напоминает, что в 2010 году коллектив ученых под руководством Крейга Вентера из Мэриленда распахнул двери в синтетическую геномику, впервые в мире синтезировав живой организм под названием Синтия, отцом которого, по сути, был компьютер. Синтия – это примитивная бактерия, геном которой насчитывает полмиллиона букв-нуклеотидов. Сейчас продолжается работа над созданием синтетических дрожжевых организмов и червей.

В 2015 году Великобритания стала первой страной, в которой было легализовано создание так называемых «младенцев от трех родителей». Кто это такие? Это дети, у которых, помимо биологических матери и отца, есть еще и женщина-донор, от которой младенцу передается здоровый митохондриальный геном. Митохондрии – часть структуры, присутствующей в каждой клетке, они являются своего рода биологическим аккумулятором энергии.

Новые технологии не только кардинально преобразовывают биологию, но и создают морально-нравственные проблемы. В результате начинается поток публикаций за и против, выступления «знающих людей», самопровозглашенных пророков, тревогу начинают бить не только рядовые граждане, реагирующие в основном эмоционально, но и профессионалы, ученые, хорошо знающие суть вопроса.

Не так давно в Твиттере поя­вилась таинственная аббревиатура CRISPR-CAS, вызвавшая нешуточную полемику. Как утверждают открытые источники в сети, CRISPR-CAS – это белковая комбинация, которая защищает бактерию от вирусов-убийц. С ее помощью, как утверждают в своих публикациях и околонаучные, и солидные научные издания, ученые могут с высокой точностью модифицировать в живых клетках цепочки ДНК. Например, в свое время было показано, что фрагмент, отвечающий за ВИЧ, можно «вырезать» из человеческого генома. Кроме того, оказалось возможным превратить женские особи малярийного комара в мужские и тем самым остановить распространение малярии.

На фоне всплеска идей о перепрограммировании ДНК сразу же «подняли голову» сторонники евгеники, предлагающие рожать детей без патологий, лечить возможные болезни во внутриутробном периоде и вообще вырастить идеальную нацию гениев.

Их противники тут же стали наносить ответные удары, и вот уже готовы два «фронта» идеи, которая еще не обрела никакого конкретного воплощения. При этом один из разработчиков CRISPR Дженнифер Дудна из Калифорнийского университета в Беркли в своем интервью очень не советовала даже пытаться каким-либо образом менять человеческий геном, пока не будут решены связанные с этой трансформацией этические вопросы.

Однако начало было все-таки положено. И теперь, судя по всему, эта новая технология начинает попадать из рук профессионалов в руки любителей. Так, совсем недавно журнал Nature сообщил о том, что приверженцы так называемой «биохакерской» субкультуры стали сильнее интересоваться CRISPR, правда у одного из энтузиастов, у которого брали интервью, имелось, судя по всему, размытое представление о том, что он в дальнейшем намеревается предпринимать.

Идею тем временем подхватили и уже развивают. Например, энтузиасты задаются вопросом, можно ли будет с помощью ДНК решить некоторые насущные энергетические проблемы человечества. Так, в одном из проектов предусматривается создание деревьев, которые светятся в темноте. И уже даже предлагают предварительно заказать саженцы, хотя на самом деле образцы еще не доведены до ума и понадобится много времени, чтобы получились прототипы. Возможно, не за горами тот день, когда улицы будут освещаться биолюминисцентной листвой, а обычные лампы накаливания вовсе исчезнут.

Но это, скорее всего, не единственный революционный проект, который призван играть большую роль в ближайшие пять-десять лет. Например, Крейг Вентер работает над созданием свиных легких, которые можно было бы применять в человеческих трансплантатах. Кроме того, Вентер участвует в поисках жизни на Марсе, используя секвенирование (определение последовательности составляющих) ДНК. Ученый разрабатывает методы «биологической телепортации», суть которых заключается в том, чтобы на Марсе секвенировать ДНК микробов и в дальнейшем реконструировать их геномы на Земле с использованием 3D-принтера.

Идеи выращивания органов, составления генетического портрета и другие более-менее безо­бидные возможности использования результатов исследования генома меркнут и теряются на фоне возникшей в очередной раз волны параноидальных теорий. Их адепты не интересуются проблемами сегодняшнего дня и живут в перманентном страхе, что в будущем кто-то создаст сверхлюдей и вытеснит их гипотетических потомков с планеты Земля.