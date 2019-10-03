​Вспоминая Беимбета Майлина

Решение о проведении экс­педиции приняли на научно-практической конференции «Беимбет Майлиннің әдеби мұрасы – ұлттың асыл қазынасы». Ее провели в год 125-летия писателя в районе, который носит его имя. Главной темой обсуждения стало творческое наследие Беимбета Майлина.

Писатель успешно работал в разных жанрах, способствуя их становлению в казахской литературе. Начинал как поэт, стал автором более 10 известных поэм. Прозаические и драматургические произведения Майлина получили высокую оценку современников, читают и знают их и сейчас. Внес Беимбет Майлин свой вклад в становление и развитие отечест­венной журналистики. Так, совместно с Мухамеджаном Сералиным стоял у истоков газеты «Ауыл», а в последние годы трудился редактором в газете «Қазақ әдебиеті». Еще при жизни Майлина было издано более 40 его книг. Сегодня творчество талант­ливого казахского поэта, писателя, драматурга по-прежнему актуально.

В Костанае установлен памятник писателю, его именем названа одна из улиц. Не так давно район, на земле которого родился Беимбет Майлин, переименовали в его честь. В родном районе писателя не забывают. Юбилейная конференция, посвященная 125-летию Майлина, лишь одно из мероприятий, призванных сохранить память о земляке и популяризировать его творчество. В районе такая работа ведется постоянно. Многие материалы хранятся в мемориальном музее писателя. Здесь есть редкие архивные документы, оригинальные экс­понаты, его книги, материалы, знакомящие с наследием Беимбета Майлина.

В нынешнем году участие в научно-практической конференции приняли ученые, представители творческой интеллигенции и этнокультурных объединений, педагоги, молодежь, были и гости из разных регионов страны. На встречу также приехали родственники известного казахстанского литератора.

– В текущем году Тарановский район переименовали в район Беимбета Майлина, – рассказала внучка писателя Зауреш Сейтжанова. – Мой дед из этих мест, здесь он родился, вырос и начинал свой путь. Память о нем увековечена. Мы очень счастливы.

В рамках прошедшей конференции было принято решение продолжить изучение жизни и творчества Беимбета Майлина, провести тематическую экспедицию.

– Будут остановки в городах Казахстана и в российских городах – Уфе, Оренбурге, Москве, Петербурге, – отметила ведущий научный сотрудник Института истории государства Кундызай Еримбетова. – Планируем собрать много архивных докумен­тов и выпустить большой монографический труд. Ученых, которые профессионально изучают творчество Майлина, решили простимулировать. Для них учредили специальную стипендию. Получить ее смогут литературоведы, критики.