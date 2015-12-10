​Вспомнили о кукурузе

Кукуруза – традиционная культура для Отрарского района, и местные земледельцы выращивали раньше рекордные урожаи. Но в последние десятилетия «царица полей» попала в немилость. Теперь же, когда в регионе взят курс на развитие животноводства, вспомнили и об этой культуре, являющейся хорошей основой для создания кормовой базы. В частности, предполагается к 2020 году довести посевные площади кукурузы до 15 тыс. га.

По мере увеличения валового сбора кукурузы мощности комплекса по сушке и переработке могут быть увеличены. А значит, появятся и дополнительные рабочие места. Пока же работу на новом предприятии получили 35 человек. В регионе заявили о намерении в ближайшие несколько лет создать кукурузный кластер. Его основой как раз и станет этот завод.