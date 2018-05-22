В мире
Вспышка смертельного вируса зафиксирована в Индии
Власти Индии утверждают, что в штате Керала на юго-западе страны девять человек погибли, заразившись вирусом Нипах. От этого крайне опасного вируса, чрезвычайно беспокоящего ВОЗ, нет вакцин, 70% заболевших умирают, передает BBC.com.

Анализы подтвердили Нипах у троих погибших, другие шесть образцов пока проверяют. Еще 25 человек госпитализированы с симптомами этой инфекции в индийском городе Кожикоде.

Вирус Нипах (NIV) возглавляет список из 10 самых опасных инфекционных заболеваний, вспышки которых Всемирная организация здравоохранения считает наиболее вероятными.

Министр здоровья штата Керала Раджив Седанандан рассказал Би-би-си, что медсестра, которая ухаживала за пациентами, тоже умерла.

"Мы отправили образцы крови и жидкостей предполагаемых жертв вируса в Национальный институт вирусологии в Пуне. Пока у нас есть подтверждение, что Нипах вызвал три смерти. Мы пытаемся не позволить болезни распространиться, так как ее лечение сведено лишь к поддерживающей терапии", – объяснил он.

Природные переносчики вируса – летучие лисицы, близкие родственники летучих мышей, которые питаются фруктами. Чиновники сообщали, что в домах погибших от инфекции находили манго, надкусанные летучими лисицами.

Нипах – недавно обнаруженная инфекция, которая передается человеку от животных. 

Впервые инфекция была зарегистрирована в 1999 году, тогда заразились фермеры в Малайзии и Сингапуре, разводившие свиней.

Тогда сообщалось о 300 заболевших, больше 100 человек погибли. Чтобы остановить эпидемию, пришлось усыпить больше миллиона свиней. Это сильно ударило по экономике Малайзии.

Чтобы избежать болезни, достаточно было не контактировать с больными свиньями и крылановыми, а также не пить сырой пальмовый сок.

Симптомы болезни – жар, головная боль, сонливость, проблемы с дыхательными путями, дезориентация. Через сутки или двое больной впадает в кому.

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