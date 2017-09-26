​Встанем на коньки

30 сентября в столичном ледовом дворце «Алау» стартует сезон массовых катаний на коньках. Сейчас на арене ведется активная подготовка к зимнему сезону. Так, процесс заливки 400-метровой дорожки, хоккейных кортов ведется с применением самых передовых технологий и высококачественных материалов. Арену украсят логотип «Алау» и изображение Алаулика – талисмана ледового дворца. Общая площадь льда – 9 200 кв. м, для такого серьезного объема потребовалось свыше 460 тыс. литров воды.

По сравнению с прошлым годом стоимость входного билета для школьников, студентов и пенсионеров снижена до 500 тенге на любой сеанс. Кроме того, для детей до 7 лет, детей из многодетных семей, воспитанников детских домов, инвалидов I и II группы вход бесплатный. Массовые катания будут проходить в шестидневном режиме: по будням запланирован один трехчасовой сеанс с 19.00 до 22.00, в выходные – 5 сеансов, понедельник – технический день.

Популярность массовых катаний в ледовом дворце «Алау» растет с каждым годом. Только за сезон 2016/17 года массовые катания посетили свыше 160 тыс. человек, что является максимальным показателем с момента запуска проекта.