Казахская поговорка гласит: «Человек без мечты, как птица без крыльев». А когда мечта касается нации, то она становится той заветной целью, что ведет к процветанию народа и государства. В своей статье Нурсултан Назарбаев вновь говорит о духе нации, чувстве любви к Родине, заветных чаяниях и стремлениях народа. На первый план при этом выходят его думы о будущем государства, в котором воплотились многовековые мечты наших предков о независи­мости. Поэтому казахстанскую мечту Лидер нации определяет такой высокой целью, как вхождение в число 30 развитых государств мира. Эта цель получила всенародную поддержку и стала стартовой в укреплении Нации Единого Будущего.

Заветом и наказом на этом пути, конечно, служат Послания народу Казахстана, в которых отводится решающая роль практическим шагам в создании новых достойных условий для развития страны. Экономический рост и улучшение жизни казахстанцев позволят создать прочную базу для воплощения национальной идеи «Мәңгілік Ел». Все направления дальнейшего развития и укрепления государства, обозначенные в статье Президента, продиктованы сложной международной обстановкой.

Как дальновидный политик и сильный лидер Нурсултан Абишевич в условиях возрастающего мирового кризиса продолжает уверенно вести страну по пути прогресса. Среди плеяды способных и талантливых руководителей современной эпохи Президент Казахстана выделяется редким даром предвидения и умением сосредоточить усилия на наиболее приоритетных направлениях развития государства. Нельзя­ забывать, что именно Нурсултану­ Назарбаеву удалось вывести страну из тотального хаоса в первые годы независимости в ряды наиболее успешных государств. Лидер нации напряженно работал, чтобы в корне изменить не только государственную систему, но и ментальность народа.

В своей статье Глава государства видит в успехе реформ путь к единству нации, опирается на достижения пройденного за четверть века пути – пути созидания и становления. Ведь только благодаря сплоченности и единству народа мы пришли к сегодняшним достижениям, продемонстрировали силу казахстанского духа, показали пример межэтнического мира и согласия. Наглядным примером является Ассамблея народа Казахстана, которая стала цементирующей основой межнациональной дружбы, слияния культур и традиций. И все потому, что с первых дней обретения независимости Глава государства неустанно заботится о сохранении национального наследия казахов и дальнейшем развитии языка, культуры и традиций всего народа Казахстана.

По инициативе Лидера нации была разработана программа «Культурное наследие». В ее рамках наш институт выпустил 100 томов серии «Бабалар сөзi» («Слова предков»). Этот не имею­щий в мире аналогов труд обогатил духовный мир независимого Казахстана, стал подтверждением слов Главы государства, что только сильный духом народ может построить сильное государство.

Также недавно издана книга «Современная литература народа Казахстана». В ней раскрывается эстетико-культурный феномен сохранения и обогащения национальных культур и литератур. И еще вышли в свет коллективные монографии «Фольклор народа Казах­стана», «Музыкальное искусство народа Казахстана», «Культурный полилог: изобразительное искусство диаспор Казахстана», «Сценическое искусство народа Казахстана», а также издание «Общечеловеческие ценности в современной литературе», посвященное Году АНК. Все это свидетельствует о том, что в стране получили расцвет литература и искусство этносов Казахстана, сложилось уникальное поликультурное духовное пространство.

Суверенитет стал национальной платформой и помог народу Казахстана сплотиться вокруг Лидера нации и достойно ответить вызовам времени. Приведу слова Нурсултана Назарбаева: «В мире, безусловно, есть примеры стран, шагнувших из третьего мира в первый. Их яркий опыт мы изучаем и учитываем. Сейчас мы примеряемся к самым успешным глобальным моделям развития экономики, государства и общества. Мало кто в мире сейчас также формулирует свою общена­циональную мечту: выйдя из столетий забвения, стать в один ряд с величайшими нациями мира. Мы верим в эту историческую судьбу Казахстана. Мы будем уверенно добиваться нашей казахстанской мечты и процветания Казахстана!»

Оптимизм Лидера нации, безусловно, доходит до сердец казахстанцев, поскольку зиждется на реальных достижениях и обладает огромной силой веры в будущее.