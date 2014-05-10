Общество
Встреча добрых друзей

На встречу, организованную посольством РФ и представительством Россотрудничества в РК, были приглашены воины-казахстанцы, члены клуба ветеранов «Память», труженики тыла. В первых рядах сидели главные гости праздника – Александр Бабичев, Рзагул Байкешев, Казис Джулдыбаев, Василий Макаров, Раиса Сафоничева, Владимир Кальсин, Леонид Картаузов, Моисей Гольдберг и другие ветераны.

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Казахстане Михаил Бочарников подчеркнул, что наши страны вновь отмечают этот важнейший праздник вместе. Юбилей Великой Победы будет в следующем году, однако 70 лет назад, в 1944-м, шли победоносные освободительные бои на территории Белоруссии, Украины, Прибалтики… Это также значимые и дорогие для нас даты.

– Я рад, что мы снова встречаемся, приятно увидеть знакомые лица, – сказал Михаил Бочарников. – Поздравляю всех участников тех событий. Спасибо вам! Здоровья и благополучия! Надеюсь, как мы говорим каждый раз, увидеть вас на следующем празднике – теперь уже 70-летии Великой Победы.

Со словами поздравлений и благодарности за беспримерный подвиг к ветеранам и труженикам тыла обратились председатель совета ветеранов Астаны Амангельды Сыздыков и депутат молодежного маслихата столицы Акерке Берлибай.

– День Победы объединяет миллионы людей в разных странах, – отметил А. Сыздыков. – Победа ковалась на фронте и в глубоком тылу, каждым вздохом, каждым днем жизни. Сегодня ничто не должно заслонить и навести тень на великое святое дело, которое вы совершили. Вы победили фашизм. Мы, казахстанцы, знаем, что наши отцы и деды с честью сражались на фронтах, работали в тылу. Вы были и остаетесь героями. В Российском центре проходят не просто встречи – мы видим, понимаем, чувствуем друг друга, сердца наши бьются в унисон.

К празднику в РЦНК оформлена тематическая фотовыставка, а для гостей была подготовлена музыкальная программа, в которой приняли участие ансамбль русской и казачьей песни «Раздолье», солисты Ансамбля песни и танца Национальной гвардии РК Эльдана Габерман и заслуженный деятель РК Мурат Нургазиев. Звучали любимые песни – «Едут по Берлину наши казаки», «Алия», «Дударай», «Письмо отца» и, конечно, «День Победы». А завершилась встреча традиционным солдатским обедом для ветеранов.

Наталья КУРПЯКОВА

фото Игоря БУРГАНДИНОВА

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