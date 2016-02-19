​Встреча интеллектуалов

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Валерий ВЕДЕНКО, Костанайская область

Наверное, большинство космонавтов мира видели Костанайскую область после приземления, возвращаясь через нее в свои страны после полета на орбиту. Но немногим костанайцам доводится въявь видеть космонавтов, интерес к ним очень велик. В Доме дружбы собрались представители научной и творческой интеллигенции, общественности, неправительственных организаций, преподаватели и учащиеся.

На орбитальной станции Аимбетов выполнял научную программу, которую 15 лет разрабатывали отечественные ученые. Айдын Аканович подчеркнул, что в космос летают не для того, чтобы просто любоваться звездами, а с целью развития человеческой цивилизации и даже поиска места для нее на будущее. Сегодня у каждого есть сотовый телефон, «сота» для которого располагается на спутнике и обеспечивает соединение абонентов. Кстати, торгайские геоглифы – огромные рисунки на земле, в районе которых приземляются космонавты, – стали известны всему миру благодаря съемке с орбиты.

Интеллектуалы склонны к изящным обобщениям, отточенным формулировкам. Был поднят вопрос: почему человек вообще стремится в космос? Аимбетов ответил, что мечтал о полете на орбиту с раннего детства, когда услышал о Гагарине и стал любоваться звездным небом. Ради этого стал военным летчиком, поступил в отряд космонавтов, годами проходил специальную подготовку… «Пока мечтаю – я живу», – почти песенной строкой резюмировали встречу ее участники. 

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