Встреча Назарбаева, Путина и Лукашенко состоится 13 марта в Астане
Трехсторонняя встреча президентов Казахстана, Беларуси и России намечена на 13 марта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.
"13 марта в столице планируется проведение трехсторонней встречи президентов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Ожидается, что главы государств рассмотрят вопросы углубления взаимной торговли и экономического взаимодействия трех стран. Кроме того, президенты обсудят развитие тенденций в мировой экономике, а также ситуацию в Украине", – анонсирует пресс-служба Главы государства.
Напомним, 26 февраля во время телефонных разговоров с Нурсултаном Назарбаевым его российский и белорусский коллеги подтвердили свое участие в трехсторонних переговорах.
Кроме того, на текущей неделе Глава государства примет участие в съезде партии "Нур Отан".
"11 марта в Астане с участием Нурсултана Назарбаева состоится XVI съезд партии "Нур Отан", на который прибудет также 1200 делегатов из всех регионов страны", – указывается в сообщении.