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​Встреча поколений
Айгуль Биданова, Семей

Накануне Дня Победы заместитель начальника пограничного контроля Байтанат войсковой части 2098 Дмитрий Шыныбеков побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Камкетая Баирова. Это была настоящая встреча поколений, ведь капитан Шыныбеков пришел не один, а со своим сыном, который в будущем мечтает пойти по стопам отца и стать пограничником. Офицер считает, что именно так, на примерах мужества и героизма наших отцов и дедов, должно воспитываться подрастающее поколение.

Камкетай Дуйсекенович родился в совхозе Бельтерек Жарминского района Восточно-Казахстанской области. Когда началась война, подростком стал бригадиром пункта по сбору сена, а осенью 1943 года в возрасте 17 лет ушел добровольцем на фронт. Для этого ему пришлось обмануть комиссию военкомата и приписать себе один год. Так юный Камкетай впервые увидел море – его, степняка, отправили служить на Балтийский флот. Одними из первых ужасов войны для новобранца стали сцены, увиденные в блокадном Ленинграде, когда изможденные люди падали замертво прямо на улицах. Их подбирали специальные повозки и хоронили в братских могилах...

Камкетай Баиров стал артиллеристом-наводчиком в команде корабля «Ахтуба» Краснознаменного Балтийского флота. За мужество, проявленное в боях, семейчанин был награжден медалью адмирала Нахимова. На Балтийском фронте Баиров прослужил до дня Победы. После войны «Ахтуба» перевели в порт Риги, затем – Таллина. Домой Камкетай Баиров вернулся только в 1950 году. Был награжден орденом Отечественной войны, юбилейной медалью «Ветеран труда». В честь 70-летия Великой Победы ему присвоено звание «Почетный гражданин города Семея».

– Военная служба воспитывает в человеке дисциплину, твердость духа, закалку и характер. Но вот настоящий патриотизм, любовь к своей Родине – они должны прививаться нам живым примером, поэтому и для меня, и для моего сына встреча с ветераном войны – очень важный и волнующий

момент, – рассказал гость ветерана Дмитрий Шыныбеков.

В эти дни многие из ветеранов, проживающих в Семее, принимали гостей. У некоторых побывал аким города Ермак Салимов, чтобы поздравить с праздником и вручить подарочный сертификат на 500 000 тенге. А затем всех ветеранов пригласили в библиотеку им. Абая на «Бал Победы».

В Центре документации новейшей истории прошла очередная краеведческая гостиная, приуроченная к празднованию Дня Победы. Как рассказали краеведы, в 1941 году из Семипалатинска на западный фронт отправилась 238-я стрелковая дивизия (позже переименована в 30-ю Гвардейскую), которая защищала Москву и освобождала Прибалтику. В 1942 году на фронт отправилась еще одна дивизия – 8-я стрелковая, сражавшаяся на Курской дуге, освобождавшая Украину и Чехословакию.

Осенью 1941 года в Семипалатинск стали поступать эвакуированные предприятия – кожевенный завод из Калининской области, оборудование четырех суконных и трех обувных фаб­рик, а также двух швейных фаб­рик «Большевичка Украины» и им. Володарского. Меньше чем через месяц фабрики стали давать продукцию фронту. Также сюда прибыли и были размещены Харьковский протезный и Киевский химико-фармацевтический инс­титут и физиотерапевтичес­кая лечебница, Киевский музыкально-драматический театр им. И. Франко. Общая мощность госпиталей Семипалатинской области сос­тавляла 3 300 коек. Были организованы курсы сандружинниц, на которые записались почти все старшеклассницы города.

Доброй традицией стало возложение венков на братских могилах, проводимое Региональным командованием «Восток» совмест­но с советом ветеранов войны и труда Семея и учащимися лицея «Жас Улан». В годы Великой Отечественной войны в Семее располагались пять эвакогоспиталей, куда поступали тяжелораненые бойцы с передовой. Те, кто не выжил, были похоронены на казахской земле. За братскими могилами ухаживают солдаты и офицеры воинских частей 28738 и 54770.

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