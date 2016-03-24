​Встреча поколений

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

День юбилейного торжества стал встречей нескольких поколений участников объединения, которые сквозь годы пронесли любовь к творчеству и «слову звенящему».

Появилось литературное объединение в Павлодаре в 1956 году. Его основателем был заведующий отделом культуры областной газеты «Павлодарская правда» (ныне «Звезда Прииртышья») Сергей Музалевский – поэт, художник, краевед, археолог и литературовед. Несмотря на то что пробиться на страницы областной газеты было трудно (тем более – издать книгу, даже коллективный сборник), практически каждую пятницу в редакцию приходили любители поэзии и прозы, чтобы в кругу единомышленников прочесть свои произведения.

Позже сформировался костяк. Это были Дмитрий Приймак, Эмиль Ваганов, Нина Зверева, Иван Сарафанов, Кузьма Тюрин, Игорь Минаков, Виктор Семерьянов, Сабит Дюсенбинов, Валентин Рапопорт, Марат Динерштейн, Лев Поздышев, Олег Афанасьев, Владимир Курочкин, Жанаталап Нуркенов, Валерий Выжутович, Виктор Горбенко, Павел Гусев, Владимир Куприн, Юрий Мостовой, Валерий Бутов, Людмила Гришина, Жасулан Садыков, автор этих строк и другие. Члены литобъединения – рабочие, инженеры, педагоги, капитан речного судна и милиционер, актер областного театра и спортивный тренер, студенты и школьники, пенсионеры, люди разного рода занятий – выступали на заводах и стройках, в сельской глубинке при многочисленной аудитории. Даже вечера поэзии, проводимые в областном театре, шли в переполненном зале.

Сегодня литературное объединение, которым вот уже 24 года бессменно руководит поэтесса Татьяна Окольничая, также держит свой высокий уровень. Многие из его членов стали победителями и лауреатами различных творческих конкурсов. Ольга Григорьева – автор многих книг, лауреат Международной литературной премии им. Марины Цветаевой, Иван Кандыбаев – дважды призер конкурса «Золотое перо» в Москве, Владимир Куприн – обладатель звания «Золотое перо Руси», «Поэт года» (2014, 2015), Елена Игнатовская – победитель конкурсов «Русский STYLE» в Германии и «Алтын калам» в Алматы, Талгат Гарипов – лау­реат конкурса «Золотой Тургусун» (Усть-Каменогорск), Наталья Щепко – обладатель «Золотой Ники» Международного поэтического конкурса «Прикасаясь сердцем к небу» (Астана), Елена Вайберт – победитель международных конкурсов «Золотой соболь» (Россия) и «Русский STYLE». Очень высоко отмечен в конкурсе «Русский STYLE» и Евгений Лумпов. И это еще не все лауреаты.

Замечательно и то, что в литобъединение приходят и «становятся на крыло» молодые авторы. А это значит, что литературные традиции павлодарского Прииртышья продолжаются. Свидетельством тому стал новый сборник стихов «Павлодарские облака», изданный в канун юбилея. В него вошли произведения 21 автора – тех, кто очарован вязью рифмующихся слов.

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