Встреча президентов Казахстана и Афганистана проходит в Акорде
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Акорде принимает Президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани, который прибыл со своим первым официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи лидеры двух государств обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, аграрного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Также были затронуты наиболее актуальные аспекты международной повестки дня и региональной безопасности.
Нурсултан Назарбаев поприветствовал первый официальный визит Мохаммада Гани в Казахстан, совершенный по его приглашению.
"Центрально-Азиатский регион и Афганистан с давних времен имеют общие богатые исторические и культурные ценности. Я хорошо знаю обо всех событиях, которые происходят в Вашей стране. В свое время мы много взаимодействовали с предыдущим Президентом Хамидом Карзаем. Казахстан оказывает всяческую поддержку Афганистану для его стабилизации. Нашей стране нужен процветающий Афганистан, с которым мы хотим наладить близкие отношения", – сказал Глава государства.
Президент подчеркнул, что Казахстан с глубоким пониманием относится к трудностям и рискам, в условиях которых живет Афганистан.
"В последние годы наблюдается процесс стабилизации, и мы этому радуемся. Вы стремитесь собрать весь народ воедино и создать правительство национального единства. Это важно, и мы поддерживаем данное намерение", – сказал Президент РК.
В свою очередь Мохаммад Гани обратил внимание на успехи Казахстана, достигнутые за годы независимости.
"Когда вы объявили о Стратегии "Казахстан-2030", немногие в мире в нее верили. Однако под Вашим руководством и благодаря мерам, которые были всесторонне и оперативно приняты, заявленные цели были не только достигнуты, но и перевыполнены. Таким образом, произошедшие в Казахстане изменения могут послужить ярчайшим примером для всего региона. В этой связи хотел бы использовать сказанную Вами в 1997 году фразу: "Вчера было еще рано, а завтра может быть уже поздно", – отметил Президент Афганистана.
Отметим, по данным МИД РК, торговый оборот между Казахстаном и Афганистаном в январе – августе текущего года вырос на 8% и составил $210 млн. Казахстан оказывает Афганистану продовольственную помощь ежегодно на $5–7 млн.
Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 12 февраля в 1992 году.
Добавим, первый официальный визит главы Афганистана в РК состоялся 15–16 апреля 2004 года, тогда на посту президента был Хамид Карзай. Нынешний руководитель ИРА – Мохаммад Ашраф Гани – стал президентом Афганистана в 2014 году путем прямых выборов, набрав 56,44% голосов избирателей.
Напомним, это не первая встреча Нурсултана Назарбаева и Мохаммада Ашрафа Гани. 9 июля текущего года в Уфе на мероприятиях саммитов БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества состоялась встреча глав двух государств, в ходе которой Президент Афганистана вручил Президенту Казахстана высшую государственную медаль "Гази Аманулла Хан".