Встреча президентов Казахстана и Ирана проходит в Акорде
Ксения Воронина
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретил главу Ирана Хасана Рухани в Акорде, передает Kazpravda.kz.
В ходе встречи лидеры двух стран обменялись рукопожатиями. Нурсултан Назарбаев представил иранскому президенту государственный аппарат. Для встречи глав двух государств выстроился почетный караул. Музыкальное сопровождение исполнил Президентский оркестр Службы государственной охраны РК. В исполнении оркестра прозвучали гимны Исламской Республики Иран и Республики Казахстан.
После торжественной церемонии лидеры удалились на переговоры. После встречи президентов состоится заседание высокопоставленных делегаций и подписание документов о сотрудничестве.
Отметим, что вечером 21 декабря самолет Президента Ирана Хасана Рухани приземлился в аэропорту Астаны.
В международном аэропорту столицы Хасана Рухани встретил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек и заместитель министра иностранных дел Акылбек Камалдинов.
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