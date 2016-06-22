​Встреча с активом столицы

Перед этим состоялась сессия городского маслихата, на которой депутаты единогласно одобрили кандидатуру нового акима города Астаны А. Исекешева, передает пресс-служба Главы государства.

– Для меня совершенно небезразлично, кто будет возглавлять этот город. Это должен быть человек опытный, образованный, известный Казахстану, который сможет работать с Правительством, защищая интересы столицы. Я посчитал таковым Асета Исекешева. Поздравляю нового акима, назначенного сегодня с согласия маслихата, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент также поздравил А. Джаксыбекова с назначением на новую должность.

– Сегодня Адильбек Джаксыбеков назначен руководителем Администрации Президента. С первых дней переноса столицы в 1997 году он был назначен акимом города, работал в самый трудный период, выполнил все поручения. После этого занимал ряд других должностей, через некоторое время вернулся на прежний пост. Я благодарю его за работу и поздравляю с новой должностью, – сказал Нурсултан Назарбаев.