Встреча с американскими партнерами

Во встрече, состоявшейся в штаб-квартире фонда, также приняли участие экс-министр обороны США У. Перри, экс-сенатор США С. Нанн, губернатор штата Калифорния Дж. Браун, основатель телеканала CNN Т. Тернер, экс-руководитель компании Gap Э. Гаст.



В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня, а также сотрудничество Казахстана и США в рамках глобального антиядерного движения.

Нурсултан Назарбаев выразил удовлетворенность по поводу встречи с давними партнерами и возможности обсуждения с ними дальнейших путей укрепления казахстанско-американского взаимодействия, сообщила пресс-служба Президента.



Фонд Карнеги – частная некоммерческая организация, главной задачей которой провозглашено укрепление сотрудничества между странами мира. Фонд основан в 1910 году и является одним из крупнейших экспертно-аналитических центров в области международной политики.

