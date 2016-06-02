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Встреча с депутатом бундестага
Роза РАХМЕТУЛЛИНА

Приветствуя гостя, И. Адырбеков выразил уверенность, что данный визит придаст новый импульс взаимодействию между парламентами двух стран, а также будет способствовать плодотворному сотрудничеству между делегациями Казахстана и Германии в рамках ПАСЕ и ПА ОБСЕ. С. Акылбай проинформировал гостя об основных направлениях работы Парламента в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов», а также о ходе осуществления реформы судебной системы, направленной на обеспечение верховенства права.

А. Фишер высоко оценил вклад Казахстана, предоставившего религиозным и политическим деятелям общую площадку для открытого диалога в целях борьбы с угрозой терроризма и экстремизма.

Во встрече приняли участие депутат Сената Парламента Казахстана Георгий Ким и секретарь Комитета по политическим вопросам ПАСЕ Павел Шевченко.

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