​Встреча с дипломатами

Карагандинская область заинтересована в немецких инвесторах, вносящих новые технологии, говорилось на встрече акима области с недавно назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в РК Рольфом Мафаэлем.

– Опыт двусторонних отношений показывает, что Германия – это надежный торговый партнер и стабильный инвестор, – отметил в беседе Нурмухамбет Абдибеков.

С участием немецких партнеров в регионе открылись производства, в том числе и в СЭЗ «Сарыарка» – заводы по производству запорной арматуры и изолированных труб.

Приглашение к сотрудничеству, культурному и образовательному обмену прозвучало и на встрече главы региона с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Казахстане Думитру Брагишем. В торговле с Молдовой у Карагандинской области экспорт превышает импорт: дружественная страна закупает пшеничную муку, а поставляет овощи, фрукты, напитки. С начала года торговый оборот составил около 1 млн долларов. На территории облас­ти с участием партнеров из Молдовы действуют 5 предприятий в торговле, сельском хозяйстве, строительстве, обрабатывающей промышленности и в операциях с недвижимым имуществом.